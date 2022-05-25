UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Министр обороны Британии: Снятия санкций в обмен на коридор для украинского зерна не будет

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2022, 16:39
Министр обороны Британии: Снятия санкций в обмен на коридор для украинского зерна не будет - Фото
Бен Уоллес (Фото - EPA)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отклонил выдвинутое Россией условие снятия санкций в обмен на коридор для экспорта зерна из Украины. Об этом он сказал в Мадриде после переговоров с главой Минобороны Испании Маргаритой Роблес, сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Уоллес исключил возможность переговоров об отмене санкций с такими условиями и призвал Россию "поступить правильно" и дать возможность Украине экспортировать зерно, чтобы предотвратить голод в ряде стран Азии и Африки.

Уоллес также приветствовал идею дать возможность причерноморским странам сопровождать поставки зерна из Украины.

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что разблокирование портов Украины для вывоза зерна возможно при условии смягчения санкций против России.

Министр Дмитрий Кулеба назвал это требование шантажом и призвал Запад на него не поддаваться.

Читайте мнение: Шантаж голодом: Россия блокирует украинские порты ради снятия санкций. Как реагирует мир

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
санкции поставки зерна Бен Уоллес блокада портов
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 