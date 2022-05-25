Министр обороны Британии: Снятия санкций в обмен на коридор для украинского зерна не будет

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отклонил выдвинутое Россией условие снятия санкций в обмен на коридор для экспорта зерна из Украины. Об этом он сказал в Мадриде после переговоров с главой Минобороны Испании Маргаритой Роблес, сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Уоллес исключил возможность переговоров об отмене санкций с такими условиями и призвал Россию "поступить правильно" и дать возможность Украине экспортировать зерно, чтобы предотвратить голод в ряде стран Азии и Африки.

Уоллес также приветствовал идею дать возможность причерноморским странам сопровождать поставки зерна из Украины.

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что разблокирование портов Украины для вывоза зерна возможно при условии смягчения санкций против России.

Министр Дмитрий Кулеба назвал это требование шантажом и призвал Запад на него не поддаваться.

Читайте мнение: Шантаж голодом: Россия блокирует украинские порты ради снятия санкций. Как реагирует мир

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.