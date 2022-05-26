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Турция надеется договориться с РФ о снятии блокады на экспорт зерна из Украины – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2022, 13:59
Турция надеется договориться с РФ о снятии блокады на экспорт зерна из Украины – Reuters - Фото
Одесский морской порт (Фото - SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Турция ведет переговоры с Россией и Украиной об организации безопасного коридора до Босфора для экспорта украинского зерна. Об этом сообщил Reuters высокопоставленный турецкий чиновник.

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Источник в правительстве Турции сказал агентству, что "Турция ведет переговоры как с Россией, так и с Украиной об экспорте зерна из Украины". Он просил не упоминать его имя, поскольку переговоры носят конфиденциальный характер и все еще продолжаются.

Два других источника, знакомые с вопросом, также подтвердили Reuters, что Турция помогает вывозить зерно из Украины.

Агентство цитирует мнение Йорука Исика, главы стамбульской консалтинговой компании Bosphorus Observer, который считает, что Турция может предложить корабли своего военного флота для обеспечения безопасности транспортных судов и разминирования коридоров.

Порты Украины заблокированы с начала вторжения России, это сорвало отправку примерно 20 млн т зерна.

На Россию и Украину приходится почти треть мировых поставок пшеницы. Блокада экспорта из Украины усугубляет глобальный продовольственный кризис.

Читайте мнение: Шантаж голодом: Россия блокирует украинские порты ради снятия санкций. Как реагирует мир

Сергей Бережной
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продовольственный кризис Турция экспорт зерна блокада портов
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