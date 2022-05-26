Турция надеется договориться с РФ о снятии блокады на экспорт зерна из Украины – Reuters

Турция ведет переговоры с Россией и Украиной об организации безопасного коридора до Босфора для экспорта украинского зерна. Об этом сообщил Reuters высокопоставленный турецкий чиновник.

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Источник в правительстве Турции сказал агентству, что "Турция ведет переговоры как с Россией, так и с Украиной об экспорте зерна из Украины". Он просил не упоминать его имя, поскольку переговоры носят конфиденциальный характер и все еще продолжаются.

Два других источника, знакомые с вопросом, также подтвердили Reuters, что Турция помогает вывозить зерно из Украины.

Агентство цитирует мнение Йорука Исика, главы стамбульской консалтинговой компании Bosphorus Observer, который считает, что Турция может предложить корабли своего военного флота для обеспечения безопасности транспортных судов и разминирования коридоров.

Порты Украины заблокированы с начала вторжения России, это сорвало отправку примерно 20 млн т зерна.

На Россию и Украину приходится почти треть мировых поставок пшеницы. Блокада экспорта из Украины усугубляет глобальный продовольственный кризис.

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что разблокирование портов Украины для вывоза зерна возможно при условии смягчения санкций против России.

Министр Дмитрий Кулеба назвал это требование шантажом и призвал Запад на него не поддаваться.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отклонил выдвинутое Россией условие снятия санкций в обмен на коридор для экспорта зерна из Украины.

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Сергей Бережной

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