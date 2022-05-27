Глава МО Чехии: Сообщения, что в НАТО договорились не давать ВСУ западные танки, – фейк

Информация СМИ о негласной договоренности стран НАТО не давать Украине определенные тяжелые вооружения – фейк, либо члену Альянса Чехии об этом ничего не известно. Об этом на пресс-конференции с министром обороны Словакии Ярославом Надем сказала его чешская коллега Яна Чернохова, пишет idnes.cz.

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На днях немецкое агентство dpa со ссылкой на депутата бундестага Вольфганга Хельмиха написало, что в НАТО будто бы непублично договорились, что не станут давать ВСУ некоторые виды тяжелой техники, вроде БМП или танков западного производства.

"Нет такой договоренности. По крайней мере, я о ней ничего не знаю. А если бы эта идея пришла кому-то в голову, мы бы ее не поддержали", – ответила Чернохова на соответствующий вопрос журналиста.

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Там же, в Праге, глава британской дипломатии Лиз Трасс вместе с коллегой из Чехии Яном Липавским тоже опровергли подобные сообщения.

"Однозначно, это не основано на реальности. Поддержка Украины исходит от отдельных государств, у НАТО как таковой большой программы [поддержки] нет. Чешская Республика гордится тем, что поддерживает Украину в военном отношении, помогает Украине противостоять российской агрессии и участвует во всех соответствующих проектах, насколько позволяют наши возможности или по мере необходимости", – сказал Липавский.

Трасс заверила, что страны НАТО продолжат поставлять тяжелое вооружение Украине. Она подчеркнула, что сейчас важно создать план восстановления для Украины.

CNN сообщил, что Белый дом на следующей неделе может одобрить поставку Украине американских РСЗО.

26 мая Кремль просил Киев "принять требования Москвы". На Банковой говорят – "накапливаем оружие".

Также 26 мая в Минобороны ответили призывающим Украину к капитуляции - "отвергаем бессильный пацифизм".

Литва считает неадекватными призывы умиротворить Кремль уступками Украины.

Евгений Пилипенко

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