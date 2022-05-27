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Глава МО Чехии: Сообщения, что в НАТО договорились не давать ВСУ западные танки, – фейк

Цей матеріал також доступний українською
27.05.2022, 17:33
Глава МО Чехии: Сообщения, что в НАТО договорились не давать ВСУ западные танки, – фейк - Фото
Скриншот из пресс-конференции

Информация СМИ о негласной договоренности стран НАТО не давать Украине определенные тяжелые вооружения – фейк, либо члену Альянса Чехии об этом ничего не известно. Об этом на пресс-конференции с министром обороны Словакии Ярославом Надем сказала его чешская коллега Яна Чернохова, пишет idnes.cz.

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На днях немецкое агентство dpa со ссылкой на депутата бундестага Вольфганга Хельмиха написало, что в НАТО будто бы непублично договорились, что не станут давать ВСУ некоторые виды тяжелой техники, вроде БМП или танков западного производства.

"Нет такой договоренности. По крайней мере, я о ней ничего не знаю. А если бы эта идея пришла кому-то в голову, мы бы ее не поддержали", – ответила Чернохова на соответствующий вопрос журналиста.

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Там же, в Праге, глава британской дипломатии Лиз Трасс вместе с коллегой из Чехии Яном Липавским тоже опровергли подобные сообщения.

"Однозначно, это не основано на реальности. Поддержка Украины исходит от отдельных государств, у НАТО как таковой большой программы [поддержки] нет. Чешская Республика гордится тем, что поддерживает Украину в военном отношении, помогает Украине противостоять российской агрессии и участвует во всех соответствующих проектах, насколько позволяют наши возможности или по мере необходимости", – сказал Липавский.

Трасс заверила, что страны НАТО продолжат поставлять тяжелое вооружение Украине. Она подчеркнула, что сейчас важно создать план восстановления для Украины.

Евгений Пилипенко
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