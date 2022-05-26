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Кремль просит Киев "принять требования Москвы". Банковая – "накапливаем оружие"

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2022, 17:58
Кремль просит Киев
Михаил Подоляк (Фото: пресс-служба Офиса президента)

В начале четвертого месяца полномасштабной войны в Кремле заявили, что все еще ждут капитуляции Украины. После того, как это сказал на брифинге секретарь президента РФ Дмитрий Песков, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал в Telegram: "Как только Россия истощится и потеряет наступательный потенциал, Украина накопит достаточно сил – юг нашей страны будет обязательно освобожден".

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"Москва ждет от Киева принятия требований Москвы", – заявил утром представитель лидера российских оккупантов Владимира Путина. О каких именно из многочисленных "требований" захватчиков идет речь, он не сказал.

На уточняющий вопрос, касаются ли его слова "территориальных уступок" Украины, спикер Путина заявил, что "это не территориальные уступки, Киеву нужно признать ситуацию де-факто и трезво ее оценить".

Не далее как вчера, 25 мая, президент Зеленский говорил, что "Путин не понимает, что происходит, – Украина не пойдет на уступки".

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Подоляк написал о попытках россиян сформировать у жителей юга мысль, что Украина их бросила, а "русский мир" якобы пришел надолго: "Есть психологическая операция: вызвать чувство смуты и обиды, а затем конвертировать это в гнев обиженных".

Он заверил, что делается все, чтобы получить достаточное количество оружия, а силы обороны сдерживают врага на востоке. Но юг будет освобожден, заверил Подоляк.

В комментариях в Instagram он добавил, что Россия "пришла с большим объемом вооружений… Работаем над тем, чтобы было что противопоставить в нужном объеме… Есть прогресс".

"Это не вопрос одного дня или месяца, но и не вопрос года. Украинский флаг снова будет развеваться над Херсоном. Не завтра, но быстрее, чем кто-либо может себе представить", – заверил он.

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Евгений Пилипенко
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