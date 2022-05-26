Армия России строит три линии обороны на оккупированном юге – ГУР
Армия России окапывается на временно оккупированных южных территориях Украины, готовит по три линии обороны. Это указывает на ее желание здесь задержаться, заявил в эфире Радио Свобода представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, передает пресс-служба ГУР.
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По его словам, РФ перебрасывает войска транзитом через временно оккупированный Крым в Херсонскую и Запорожскую области. Разведчики видят, насколько мощную группировку россияне формируют на временно оккупированном юге, в нее входят сухопутные войска, воздушный и морской компоненты.
"Мы видим, что с начала мая оккупационные войска начали укреплять оборону. Готовятся соответствующие инженерные постройки, строятся даже не одна и не две, а третья линия обороны", – сказал Скибицкий.
По его словам, это указывает, что Россия хочет надолго остаться на этой территории.
"Именно эти военные аспекты, военные индикаторы указывают на намерения России захватить и удерживать эти территории", – подытожил представитель ГУР.
- 25 мая сообщалось, что российские оккупанты собрались раздавать паспорта РФ в Херсонской и Запорожской областях.
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