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Армия России строит три линии обороны на оккупированном юге – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2022, 09:32
Армия России строит три линии обороны на оккупированном юге – ГУР - Фото
Российские оккупанты (фото - ЕРА)

Армия России окапывается на временно оккупированных южных территориях Украины, готовит по три линии обороны. Это указывает на ее желание здесь задержаться, заявил в эфире Радио Свобода представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, передает пресс-служба ГУР.

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По его словам, РФ перебрасывает войска транзитом через временно оккупированный Крым в Херсонскую и Запорожскую области. Разведчики видят, насколько мощную группировку россияне формируют на временно оккупированном юге, в нее входят сухопутные войска, воздушный и морской компоненты.

"Мы видим, что с начала мая оккупационные войска начали укреплять оборону. Готовятся соответствующие инженерные постройки, строятся даже не одна и не две, а третья линия обороны", – сказал Скибицкий.

По его словам, это указывает, что Россия хочет надолго остаться на этой территории.

"Именно эти военные аспекты, военные индикаторы указывают на намерения России захватить и удерживать эти территории", – подытожил представитель ГУР.

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Марк Сировой
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