Не будет никакого мира под диктовку Путина – Шольц

Мирного соглашения, заключенного под диктовку российского диктатора Владимира Путина, не будет, завил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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"Путин хочет возвращения к мировому порядку, при котором все определяет силовой диктат, а свобода, право на собственные решения и суверенитет никому не гарантированы", – сказал канцлер Германии.

Он подчеркнул, что Россия, "крупная ядерная держава", ведет себя так, как будто имеет право по своему усмотрению перекраивать чужие границы.

"Мы не можем позволить Путину выиграть эту войну. Мы должны ясно дать ему понять, что мира на его условиях не будет – этого не примет ни Украина, ни мы", – сказал Шольц.

Он также заявил, что Германия впервые поставляет оружие в зону боевых действий, в том числе тяжелое вооружение, а стремление ФРГ избавиться от "углеводородной зависимости" к 2045 году после вторжения России в Украину "приобрело еще большее значение".

6 мая 2022 года было подтверждено, что Германия передаст Украине самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000.

15 мая глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что Германия уже поняла, что "российские энергоносители – это оружие".

24 мая президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша направила в Украину "большое количество" танков, но Германия не выполняет обещание взамен предоставить Польше танки Leopard.

Сергей Бережной

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