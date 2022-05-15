Кулеба: Германия наконец-то осознала, что российский газ – это оружие

Германия продвигает нефтяное эмбарго РФ, с газом ситуация обстоит сложнее, но Берлин уже понял, что российские энергоносители – это оружие. Об этом заявил в видеообращении из Берлина министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По его словам, сейчас Германия является одной из ведущих стран, которая продвигает нефтяное эмбарго, хотя еще два месяца назад называла его "невозможным".

Также было много разговоров об эмбарго на газ, отметил глава МИД. У него сложилось впечатление, что у Германии есть "принципиальное политическое решение" – зависимость от российского газа является огромной проблемой, от которой надо избавляться.

"Надо им немножко больше времени, чтобы решить свои газовые вопросы. Но очень важно понимать, что Германия наконец-то осознала: российский газ – это оружие. Оружие, которое бьет, которое Россия всегда держит у виска и Украины, и Германии, и любой другой европейской страны", – сказал Кулеба.

Министр признал, что в Германии есть те, кому не нравятся санкции против России и поставки оружия. Однако это точно не большинство – в Берлине есть с кем работать для движения в правильном направлении, заверил глава МИД.

13 мая несколько стран ЕС предложили отказаться от нефтяного эмбарго России из-за сопротивления Венгрии. Но глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уверен: согласовать эмбарго удастся на встрече глав МИД Евросоюза в понедельник, 16 мая.

Кулеба заявил, что если в новом пакете санкций не будет нефтяного эмбарго, то у российского диктатора Владимира Путина будет праздник.

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Марк Сировой

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