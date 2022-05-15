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Кулеба: Германия наконец-то осознала, что российский газ – это оружие

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2022, 12:24
Кулеба: Германия наконец-то осознала, что российский газ – это оружие - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Германия продвигает нефтяное эмбарго РФ, с газом ситуация обстоит сложнее, но Берлин уже понял, что российские энергоносители – это оружие. Об этом заявил в видеообращении из Берлина министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По его словам, сейчас Германия является одной из ведущих стран, которая продвигает нефтяное эмбарго, хотя еще два месяца назад называла его "невозможным".

Также было много разговоров об эмбарго на газ, отметил глава МИД. У него сложилось впечатление, что у Германии есть "принципиальное политическое решение" – зависимость от российского газа является огромной проблемой, от которой надо избавляться.

"Надо им немножко больше времени, чтобы решить свои газовые вопросы. Но очень важно понимать, что Германия наконец-то осознала: российский газ – это оружие. Оружие, которое бьет, которое Россия всегда держит у виска и Украины, и Германии, и любой другой европейской страны", – сказал Кулеба.

Министр признал, что в Германии есть те, кому не нравятся санкции против России и поставки оружия. Однако это точно не большинство – в Берлине есть с кем работать для движения в правильном направлении, заверил глава МИД.

Читайте также: Глава Европарламента: Хотите газового эмбарго России – нацельтесь прежде всего на Германию

 

Марк Сировой
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Германия санкции нефть газ дмитрий кулеба эмбарго
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