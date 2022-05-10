Глава Европарламента: Хотите газового эмбарго России – нацельтесь прежде всего на Германию

Чтобы добиться газового эмбарго России, необходимо в первую очередь убедить в необходимости этого шага Германию. Об этом заявила глава Европарламента Роберта Метсола на конференции с климатическими активистами, передает Politico.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Вам нужно говорить громче с лидерами правительств, вашими премьер-министрами", – сказала она о газовом эмбарго.

Двое участников конференции из Польши спросили, на лидерах каких стран стоит сконцентрироваться.

"На всех, но Германия – номер один", – ответила Метсола.

Сейчас страны ЕС обсуждают шестой пакет санкций против РФ с поэтапным нефтяным эмбарго России. Метсола считает, что премьер Венгрии Виктор Орбан не будет полностью блокировать это эмбарго.

Читайте также: ЕС не смог согласовать шестой пакет санкций. Венгрия блокирует нефтяное эмбарго

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.