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Глава Европарламента: Хотите газового эмбарго России – нацельтесь прежде всего на Германию

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2022, 08:18
Глава Европарламента: Хотите газового эмбарго России – нацельтесь прежде всего на Германию - Фото
Роберта Метсола (фото - ЕРА)

Чтобы добиться газового эмбарго России, необходимо в первую очередь убедить в необходимости этого шага Германию. Об этом заявила глава Европарламента Роберта Метсола на конференции с климатическими активистами, передает Politico.

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"Вам нужно говорить громче с лидерами правительств, вашими премьер-министрами", – сказала она о газовом эмбарго.

Двое участников конференции из Польши спросили, на лидерах каких стран стоит сконцентрироваться.

"На всех, но Германия – номер один", – ответила Метсола.

Сейчас страны ЕС обсуждают шестой пакет санкций против РФ с поэтапным нефтяным эмбарго России. Метсола считает, что премьер Венгрии Виктор Орбан не будет полностью блокировать это эмбарго.

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Марк Сировой
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европарламент Германия санкции ЕС нефть газ эмбарго Роберта Метсола
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