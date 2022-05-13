Если в новом пакете санкций не будет нефтяного эмбарго, у Путина будет праздник – Кулеба

Если в следующем пакете санкций Евросоюза не будет нефтяного эмбарго, у Путина будет повод праздновать, так как это будет свидетельство серьезного раскола в позициях правительств стран ЕС. Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба сказал на брифинге на полях саммита министров иностранных дел Большой семерки.

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"Если санкционный пакет будет принят без нефтяного эмбарго, Путину можно будет праздновать, потому что это будет означать, что единство стран Евросоюза сломано позицией одной конкретной страны – Венгрии", – сказал министр, который затем добавил, что "Путин многие годы пытался добиться именно этого – уничтожить единство ЕС".

Он также сказал, что надеется, что Евросоюз сможет выработать по нефтяному эмбарго консенсус, и подчеркнул, что вопрос должен решаться инструментами внутри ЕС, и что Украина "не будет никак вмешиваться в эту дискуссию".

"Однако мы воспринимаем эту ситуацию как критическую точку, после которой будет ясно, продолжает ли существовать общеевропейское единство или оно рухнуло", – сказал Кулеба.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил о своей уверенности, что Евросоюзу удастся договориться о запрете на импорт нефти из России несмотря на возражения со стороны Венгрии.

Для утверждения санкций необходим консенсус всех стран Союза, но Венгрия блокирует эмбарго, ссылаясь на большую зависимость от российской нефти.

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Сергей Бережной

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