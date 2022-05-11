Орбан объяснил невозможность отказа от нефти из РФ потерей выхода к морю сто лет назад

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не имела бы проблем с эмбарго на импорт российской нефти, если бы "у нее не забрали море", имея в виду побережье Хорватии, когда-то являвшееся частью Венгрии. После этих слов Орбана министерство иностранных дел Хорватии вызвало посла Венгрии на разговор.

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Заявление Орбана прозвучало еще в конце прошлой недели. "Те, у кого есть море и порты, могут привозить нефть на танкерах. Если бы у нас не забрали море, то и у нас был бы порт", – сказал он.

Хорватия обратила внимание на него только во вторник. Официальный Загреб осудил заявление Орбана, расценив его как намек на территориальные претензии.

Местное издание Dnevnik указывает, что Орбан не впервые выражает сожаление по поводу потери прежнего венгерского величия. Например, в ноябре 2019 года Орбан говорил, что сто лет назад Славония в Хорватии и Барань в Венгрии были "богатыми регионами нашего государства".

Венгрия контролировала часть побережья Адриатического моря до Первой мировой войны, которую проиграла. По Трианонскому мирному договору 1920 года Венгрия потеряла две трети своей территории – больше, чем любая другая страна.

На прошлой неделе страны Большой семерки (G7) и Европейский Союз обязались усилить давление на Россию, чтобы увеличить цену ее агрессии против Украины. 8 мая лидеры "семерки" пообещали, что их страны откажутся от импорта российской нефти.

Нефтяное эмбарго должно войти в шестой пакет санкций ЕС против России. Но Венгрии, Словакии и Чехии позволят покупать нефть из РФ еще несколько лет.

Пока что Венгрия продолжает блокировать введение новых санкций Евросоюза против России, предусматривающих постепенное запрещение импорта нефти.

Андрей Водяный

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