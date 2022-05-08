UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Путин не должен победить". Заявление лидеров G7 по итогам встречи с Зеленским

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2022, 19:43
Фото: depositphotos.com

Страны Большой семерки (G7) и Европейский Союз обязались усилить давление на Россию, чтобы увеличить цену ее агрессии против Украины. Об этом говорится в заявлении G7 по итогам виртуальной встречи с президентом Владимиром Зеленским, которую провели в воскресенье.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Лидеры "семерки" обещают отказаться от импорта российской нефти, отключить Россию от основных услуг, на которые полагается ее экономика, ввести новые санкции против российских банков, усилить борьбу с российской пропагандой и наказать индивидуальными санкциями тех, кто поддерживает Владимира Путина и его войну против Украины, в том числе беларуского диктатора Александра Лукашенко.

"Путину не удалось достичь цели своей войны – установить господство над Украиной, но ему удалось сделать Россию глобальным изгоем. Сегодня США, ЕС и G7 обязались совместно увеличить ее расходы", – говорится в отдельном заявлении на сайте Белого дома.

Большая семерка надеется, что к ее инициативам присоединятся и другие демократические страны.

Во время встречи с лидерами G7 Зеленский отметил решимость Украины продолжить оборону.

"Он заявил, что конечная цель Украины – обеспечение полного вывода российских войск и техники со всей территории Украины и обеспечение ее способности защитить себя в будущем", – сказано в заявлении G7.

Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на поддержку международных партнеров как в военном плане, так и в экономическом, а также пообещал, что Украина продолжит соблюдать общие демократические ценности и принципы, такие как уважение прав человека и верховенства права.

"Большая семерка и Украина едины в это непростое время и в своем стремлении обеспечить Украине демократическое, преуспевающее будущее. Мы остаемся единственными в нашей решимости не допустить, чтобы президент Путин победил в войне против Украины", – сказано в заявлении.

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
большая семерка
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 