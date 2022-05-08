"Путин не должен победить". Заявление лидеров G7 по итогам встречи с Зеленским

Страны Большой семерки (G7) и Европейский Союз обязались усилить давление на Россию, чтобы увеличить цену ее агрессии против Украины. Об этом говорится в заявлении G7 по итогам виртуальной встречи с президентом Владимиром Зеленским, которую провели в воскресенье.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Лидеры "семерки" обещают отказаться от импорта российской нефти, отключить Россию от основных услуг, на которые полагается ее экономика, ввести новые санкции против российских банков, усилить борьбу с российской пропагандой и наказать индивидуальными санкциями тех, кто поддерживает Владимира Путина и его войну против Украины, в том числе беларуского диктатора Александра Лукашенко.

"Путину не удалось достичь цели своей войны – установить господство над Украиной, но ему удалось сделать Россию глобальным изгоем. Сегодня США, ЕС и G7 обязались совместно увеличить ее расходы", – говорится в отдельном заявлении на сайте Белого дома.

Большая семерка надеется, что к ее инициативам присоединятся и другие демократические страны.

Во время встречи с лидерами G7 Зеленский отметил решимость Украины продолжить оборону.

"Он заявил, что конечная цель Украины – обеспечение полного вывода российских войск и техники со всей территории Украины и обеспечение ее способности защитить себя в будущем", – сказано в заявлении G7.

Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на поддержку международных партнеров как в военном плане, так и в экономическом, а также пообещал, что Украина продолжит соблюдать общие демократические ценности и принципы, такие как уважение прав человека и верховенства права.

"Большая семерка и Украина едины в это непростое время и в своем стремлении обеспечить Украине демократическое, преуспевающее будущее. Мы остаемся единственными в нашей решимости не допустить, чтобы президент Путин победил в войне против Украины", – сказано в заявлении.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.