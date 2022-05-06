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Германия передает ВСУ семь современных самоходных артиллерийских установок

Цей матеріал також доступний українською
06.05.2022, 10:59
Германия передает ВСУ семь современных самоходных артиллерийских установок - Фото
САУ Panzerhaubitze 2000 (фото — Bundeswehr, Jane Schmidt)

Германия передаст Украине семь самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000), которые бундесвер называет "одними из самых современных серийных САУ в мире". Об этом сообщила министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт в ходе визита в Словакию.

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"Подготовка гаубиц [к передаче] в Германии начнется на следующей неделе", – отметила она.

Таким образом, Вооруженные силы Украины получат (или уже получают) суммарно 12 этих САУ: ранее пять "самоходок" пообещали Нидерланды.

СПРАВКА. Panzerhaubitze 2000 – тяжелая артсистема с пушкой "натовского" калибра 155 мм длиной в 52 калибра на гусеничной платформе. Со стандартными боеприпасами САУ может вести огонь с расстояния 30 км, с боеприпасами повышенной дальности — 40 км, с активно-реактивным снарядом — свыше 55 км. САУ выстреливает три снаряда за девять секунд или 10 за 56 секунд. Боекомплект — 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов. Боевая масса — 55,3 т, экипаж — пять человек.

Ламбрехт уточнила, что ВСУ получат Panzerhaubitze 2000, которые находились на ремонте, и потому бундесвер в них срочно не нуждается.

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Евгений Пилипенко
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