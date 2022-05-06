Германия передает ВСУ семь современных самоходных артиллерийских установок

Германия передаст Украине семь самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000), которые бундесвер называет "одними из самых современных серийных САУ в мире". Об этом сообщила министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт в ходе визита в Словакию.

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"Подготовка гаубиц [к передаче] в Германии начнется на следующей неделе", – отметила она.

Таким образом, Вооруженные силы Украины получат (или уже получают) суммарно 12 этих САУ: ранее пять "самоходок" пообещали Нидерланды.

СПРАВКА. Panzerhaubitze 2000 – тяжелая артсистема с пушкой "натовского" калибра 155 мм длиной в 52 калибра на гусеничной платформе. Со стандартными боеприпасами САУ может вести огонь с расстояния 30 км, с боеприпасами повышенной дальности — 40 км, с активно-реактивным снарядом — свыше 55 км. САУ выстреливает три снаряда за девять секунд или 10 за 56 секунд. Боекомплект — 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов. Боевая масса — 55,3 т, экипаж — пять человек.

Ламбрехт уточнила, что ВСУ получат Panzerhaubitze 2000, которые находились на ремонте, и потому бундесвер в них срочно не нуждается.

12 апреля 2022 года президент Германии Штайнмайер заявил, что в связи с войной РФ против Украины ФРГ решила изменить свою "философию безопасности" и поставлять оружие в зоны боевых действий.

20 апреля СМИ писали, что Нидерланды поставят Украине PzH 2000, а Германия обеспечит поставку снарядов к ним и обучение украинских военных.

29 апреля немецкие СМИ сообщили, что Берлин "решает вопрос о возможности" предоставить Украине PzH 2000. 3 мая решение было утверждено.

5 мая власти Нидерландов заявили, что рассмотрят возможность увеличения поставок тяжелого вооружения Украине.

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Евгений Пилипенко

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