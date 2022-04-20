Нидерланды передадут Украине гаубицы, а Германия – снаряды к ним – Bloomberg

Правительство Нидерландов собирается передать Украине 155-мм самоходные пушки-гаубицы PzH 2000, а Германия обеспечит поставку снарядов к ним и обучение украинских военных. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного немецкого высокопоставленного чиновника.

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Обучение может пройти в Польше или Германии.

Кроме того, собеседник издания подтвердил, что немецкое правительство ведет переговоры по поставкам в Украину танков, но не напрямую. Германия предлагает странам Восточной Европы отдать Украине танки советского производства в обмен на перевооружение современными немецкими машинами.

Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц дал четко понять, что поставки вооружений в Украину из запасов бундесвера вряд ли возможны. В то же время он предложил следующую схему: Украина выбирает вооружение из перечня, который предоставят немецкие производители, а Германия дает деньги на его приоберетение.

Он также заявил, что партнеры НАТО, поставляющие оружие советского образца в Украину, могли бы взамен получить вооружение из Германии.

12 апреля президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что в связи с войной России против Украины ФРГ решила изменить свою "философию безопасности" и поставлять оружие в зоны боевых действий.

Андрей Водяный

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