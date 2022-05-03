UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Правительство ФРГ утвердило поставку Украине САУ Panzerhaubitzen 2000 – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2022, 13:28
Правительство ФРГ утвердило поставку Украине САУ Panzerhaubitzen 2000 – СМИ - Фото
Panzerhaubitzen 2000 армии Нидерландов во время боевых действий в Афганистане (Фото - Wikipedia / Ministerie van Defensie)

Правительство Германии утвердило отправку Украине самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitzen 2000 (PzH 2000). Информацию об этом опубликовала Die Welt.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным источников издания, речь идет о поставке семи PzH 2000 из запасов Бундесвера.

Источники также утверждают, что политическое решение было принято федеральной канцелярией и Министерством обороны Германии вопреки рекомендациям, полученным от армейского командования. Командование считает, что поскольку только примерно 40 из имеющихся в Германии 119 Panzerhaubitzen 2000 находятся в рабочем состоянии, они необходимы для обороны внутри страны. 

Издание пишет, что обучение украинских военных обращению с PzH 2000 будет полностью проходить в Германии и упоминает, что пять аналогичных артиллерийских систем уже пообещали Украине Нидерланды. 

30 апреля сообщалось, что США отправляют в Украину бронетранспортеры М113.

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия военная помощь сау Panzerhaubitzen 2000
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 