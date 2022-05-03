Правительство ФРГ утвердило поставку Украине САУ Panzerhaubitzen 2000 – СМИ

Правительство Германии утвердило отправку Украине самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitzen 2000 (PzH 2000). Информацию об этом опубликовала Die Welt.

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По данным источников издания, речь идет о поставке семи PzH 2000 из запасов Бундесвера.

Источники также утверждают, что политическое решение было принято федеральной канцелярией и Министерством обороны Германии вопреки рекомендациям, полученным от армейского командования. Командование считает, что поскольку только примерно 40 из имеющихся в Германии 119 Panzerhaubitzen 2000 находятся в рабочем состоянии, они необходимы для обороны внутри страны.

Издание пишет, что обучение украинских военных обращению с PzH 2000 будет полностью проходить в Германии и упоминает, что пять аналогичных артиллерийских систем уже пообещали Украине Нидерланды.

30 апреля сообщалось, что США отправляют в Украину бронетранспортеры М113.

Сергей Бережной

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