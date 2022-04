США отправляют в Украину бронетранспортеры М113: Пентагон показал видео

США передают Украине бронетранспортеры М113. Пентагон показал видео отправки тяжелой техники.

"Солдаты армии США перегружают бронетранспортеры M113, направляющиеся в Украину, на прицепы грузовиков", – сказано в сообщении.

Пентагон уточнил, что бронетранспортеры отправляют с поста армии США Форт Стюарт в штате Джорджия.

.@USArmy soldiers move M113 Armored Personnel Carriers bound for ???? Ukraine onto truck trailers at @USAGStewartHAAF, Georgia. pic.twitter.com/P2cvS9bbE3