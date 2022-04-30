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США отправляют в Украину бронетранспортеры М113: Пентагон показал видео

Цей матеріал також доступний українською
30.04.2022, 21:52
США отправляют в Украину бронетранспортеры М113: Пентагон показал видео - Фото
Скриншот из видеозаписи

США передают Украине бронетранспортеры М113. Пентагон показал видео отправки тяжелой техники.

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"Солдаты армии США перегружают бронетранспортеры M113, направляющиеся в Украину, на прицепы грузовиков", – сказано в сообщении.

Пентагон уточнил, что бронетранспортеры отправляют с поста армии США Форт Стюарт в штате Джорджия.

СПРАВКА. M113 – американский бронетранспортер 1960-х годов. В изначальной комплектации вооружение M113 состоит из одного 12,7-мм пулемета. БТР оснащен бензиновым двигателем, может перевозить десантное отделение численностью до 11 человек и служить основой для нескольких десятков специализированных машин.

Вчера в Минобороны США сообщили, что в течение суток из США в Европу вылетят больше дюжины самолетов с военной помощью для Украины. Груз состоит из гаубиц калибра 155 мм и снарядов к ним, беспилотников Phoenix Ghost Tactical и радаров.

  • На прошлой неделе губернатор штата Западная Вирджиния Джим Джастис сообщил, что Национальная гвардия штата направит бронетранспортеры Украине. Количество М113 не разглашалось.
  • 27 апреля спикер Пентагона Джон Кирби сказал, что более половины из 90 дальнобойных гаубиц, которые США подготовили для передачи украинским военным, уже в Украине.
  • 28 апреля Пентагон показал, как с авиабазы March отправляет на помощь Украине буксированные гаубицы M777 из составов Корпуса морской пехоты США.
Оксана Житнюк
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