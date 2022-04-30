США отправляют в Украину бронетранспортеры М113: Пентагон показал видео

США передают Украине бронетранспортеры М113. Пентагон показал видео отправки тяжелой техники.

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"Солдаты армии США перегружают бронетранспортеры M113, направляющиеся в Украину, на прицепы грузовиков", – сказано в сообщении.

Пентагон уточнил, что бронетранспортеры отправляют с поста армии США Форт Стюарт в штате Джорджия.

.@USArmy soldiers move M113 Armored Personnel Carriers bound for ???? Ukraine onto truck trailers at @USAGStewartHAAF, Georgia. pic.twitter.com/P2cvS9bbE3 — Department of Defense ???? (@DeptofDefense) April 30, 2022

СПРАВКА. M113 – американский бронетранспортер 1960-х годов. В изначальной комплектации вооружение M113 состоит из одного 12,7-мм пулемета. БТР оснащен бензиновым двигателем, может перевозить десантное отделение численностью до 11 человек и служить основой для нескольких десятков специализированных машин.

Вчера в Минобороны США сообщили, что в течение суток из США в Европу вылетят больше дюжины самолетов с военной помощью для Украины. Груз состоит из гаубиц калибра 155 мм и снарядов к ним, беспилотников Phoenix Ghost Tactical и радаров.

На прошлой неделе губернатор штата Западная Вирджиния Джим Джастис сообщил, что Национальная гвардия штата направит бронетранспортеры Украине. Количество М113 не разглашалось.

27 апреля спикер Пентагона Джон Кирби сказал, что более половины из 90 дальнобойных гаубиц, которые США подготовили для передачи украинским военным, уже в Украине.

28 апреля Пентагон показал, как с авиабазы March отправляет на помощь Украине буксированные гаубицы M777 из составов Корпуса морской пехоты США.

Оксана Житнюк

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