США отправляют в Украину бронетранспортеры М113: Пентагон показал видео
США передают Украине бронетранспортеры М113. Пентагон показал видео отправки тяжелой техники.
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"Солдаты армии США перегружают бронетранспортеры M113, направляющиеся в Украину, на прицепы грузовиков", – сказано в сообщении.
Пентагон уточнил, что бронетранспортеры отправляют с поста армии США Форт Стюарт в штате Джорджия.
.@USArmy soldiers move M113 Armored Personnel Carriers bound for ???? Ukraine onto truck trailers at @USAGStewartHAAF, Georgia. pic.twitter.com/P2cvS9bbE3— Department of Defense ???? (@DeptofDefense) April 30, 2022
Вчера в Минобороны США сообщили, что в течение суток из США в Европу вылетят больше дюжины самолетов с военной помощью для Украины. Груз состоит из гаубиц калибра 155 мм и снарядов к ним, беспилотников Phoenix Ghost Tactical и радаров.
- На прошлой неделе губернатор штата Западная Вирджиния Джим Джастис сообщил, что Национальная гвардия штата направит бронетранспортеры Украине. Количество М113 не разглашалось.
- 27 апреля спикер Пентагона Джон Кирби сказал, что более половины из 90 дальнобойных гаубиц, которые США подготовили для передачи украинским военным, уже в Украине.
- 28 апреля Пентагон показал, как с авиабазы March отправляет на помощь Украине буксированные гаубицы M777 из составов Корпуса морской пехоты США.
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