Штат Западная Вирджиния передаст Украине бронетранспортеры
24.04.2022, 13:08
Бронетраспортери М113 (Фото - Pickryl)
Губернатор штата Западная Вирджиния Джим Джастис сообщил, что Национальная гвардия штата направит бронетранспортеры Украине
Об этом губернатор штата сообщил в Twitter.
Согласно сообщению, американский штат Западная Вирджиния планирует направить в Украину по запросу Министерства обороны " бронетранспортеры М-113, количество которых не разглашается.
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Бронемашины должны обеспечить перемещение украинских военных и техники, защищая их от обстрелов врага.
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