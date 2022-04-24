Штат Западная Вирджиния передаст Украине бронетранспортеры

Губернатор штата Западная Вирджиния Джим Джастис сообщил, что Национальная гвардия штата направит бронетранспортеры Украине

Об этом губернатор штата сообщил в Twitter.

Согласно сообщению, американский штат Западная Вирджиния планирует направить в Украину по запросу Министерства обороны " бронетранспортеры М-113, количество которых не разглашается.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Бронемашины должны обеспечить перемещение украинских военных и техники, защищая их от обстрелов врага.

Уляна Букатюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.