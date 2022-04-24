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Штат Западная Вирджиния передаст Украине бронетранспортеры

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2022, 13:08
Штат Западная Вирджиния передаст Украине бронетранспортеры - Фото
Бронетраспортери М113 (Фото - Pickryl)

Губернатор штата Западная Вирджиния Джим Джастис сообщил, что Национальная гвардия штата направит бронетранспортеры Украине

Об этом губернатор штата сообщил в Twitter.

Согласно сообщению, американский штат Западная Вирджиния планирует направить в Украину по запросу Министерства обороны " бронетранспортеры М-113, количество которых не разглашается.

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Бронемашины должны обеспечить перемещение украинских военных и техники, защищая их от обстрелов врага.

Уляна Букатюк
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бронетранспортеры США Западная Виржиния М-113
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