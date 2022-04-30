США в течение суток отправят более десяти самолетов с военной помощью для Украины

В течение суток из США в Европу вылетят больше дюжины самолетов с военной помощью для Украины. Об этом 29 апреля заявил представитель Министерства обороны США.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Груз будет состоять из гаубиц калибра 155 мм и снарядов к ним, беспилотников Phoenix Ghost Tactical и радаров.

Большинство из 90 обещанных гаубиц M777 уже находятся в Украине.

"Мы действительно считаем, что эти гаубицы будут... очень, очень эффективной помощью в битве на Донбассе, которая, как мы уже видели, сильно зависит от дальнобойного огня, в том числе артиллерии, с обеих сторон", – заявил представитель Пентагона.

Министерство обороны США предполагает, что этот этап войны в Украине может длиться достаточно долго: обе стороны хорошо знакомы с местностью, а у россиян к тому же более короткие линии обеспечения связи и больше людей. Они также пытаются учиться на своих ошибках и теперь продвигаются осторожнее, чем в феврале и марте.

Читайте также Наступление России на Донбасс отстает от графика – Пентагон

27 апреля спикер Пентагона Джон Кирби сказал, что более половины из 90 дальнобойных гаубиц, которые США подготовили для передачи украинским военным, уже в Украине.

28 апреля Пентагон показал , как с авиабазы March отправляет на помощь Украине буксированные гаубицы M777 из составов Корпуса морской пехоты США.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.