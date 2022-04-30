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США в течение суток отправят более десяти самолетов с военной помощью для Украины

Цей матеріал також доступний українською
30.04.2022, 05:48
США в течение суток отправят более десяти самолетов с военной помощью для Украины - Фото
Фото: U.S. Air Force

В течение суток из США в Европу вылетят больше дюжины самолетов с военной помощью для Украины. Об этом 29 апреля заявил представитель Министерства обороны США.

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Груз будет состоять из гаубиц калибра 155 мм и снарядов к ним, беспилотников Phoenix Ghost Tactical и радаров.

Большинство из 90 обещанных гаубиц M777 уже находятся в Украине.

"Мы действительно считаем, что эти гаубицы будут... очень, очень эффективной помощью в битве на Донбассе, которая, как мы уже видели, сильно зависит от дальнобойного огня, в том числе артиллерии, с обеих сторон", – заявил представитель Пентагона.

Министерство обороны США предполагает, что этот этап войны в Украине может длиться достаточно долго: обе стороны хорошо знакомы с местностью, а у россиян к тому же более короткие линии обеспечения связи и больше людей. Они также пытаются учиться на своих ошибках и теперь продвигаются осторожнее, чем в феврале и марте.

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  • 28 апреля Пентагон показал , как с авиабазы March отправляет на помощь Украине буксированные гаубицы M777 из составов Корпуса морской пехоты США.
Андрей Водяный
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пентагон США оружие
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