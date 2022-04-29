Наступление России на Донбасс отстает от графика – Пентагон

Россия "по крайней мере, на несколько дней отстает от желаемого" в наступлении на Донбасс, заявил в пятницу высокопоставленный представитель Пентагона. Об этом сообщает BBC.

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Ожесточенное сопротивление украинских войск и осторожность после того, как Россия не смогла захватить Киев, привели к "медленному и неравномерному продвижению" в регионе, считают в Пентагоне.

Чиновник сказал, что российские войска опасаются, что будут проблемы со снабжением, добавив: "Мы считаем, что, по сути, они продолжают создавать условия для устойчивого, более масштабного и продолжительного наступления".

Пентагон считает, что россияне "по крайней мере, на несколько дней отстали от того, чего хотели".

По данным министерства обороны США, сейчас у Москвы есть 92 батальонные тактические группы на востоке и юге Украины.

По данным британской разведки, армия РФ двигается в сторону Краматорска и хочет добиться успехов на 9 мая.

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Вадим Ребрина

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