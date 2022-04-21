Армия РФ хочет успехов на 9 мая и двигается в сторону Краматорска – британская разведка

По данным британской разведки, армия РФ двигается в сторону Краматорска и хочет добиться успехов на 9 мая. Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

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Отмечается, что желание РФ добиться успехов в преддверии 9 мая может повлиять на то, насколько быстро и энергично агрессоры будут пытаться проводить операции накануне этой даты.

По данным британских разведчиков, сейчас российские силы продвигаются из плацдармов на Донбассе в сторону Краматорска. Сам город постоянно обстреливают ракетами.

Также сохраняется активность российской авиации, говорят в разведке Британии. Россия стремится оказывать поддержку с воздуха своему наступлению, а также подавить и уничтожить средства противовоздушной обороны Украины.

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Марк Сировой

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