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Армия РФ хочет успехов на 9 мая и двигается в сторону Краматорска – британская разведка

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21.04.2022, 08:58
Армия РФ хочет успехов на 9 мая и двигается в сторону Краматорска – британская разведка - Фото
Уничтоженная российская техника в Украине (фото - Генштаб ВСУ)

По данным британской разведки, армия РФ двигается в сторону Краматорска и хочет добиться успехов на 9 мая. Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

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Отмечается, что желание РФ добиться успехов в преддверии 9 мая может повлиять на то, насколько быстро и энергично агрессоры будут пытаться проводить операции накануне этой даты.

По данным британских разведчиков, сейчас российские силы продвигаются из плацдармов на Донбассе в сторону Краматорска. Сам город постоянно обстреливают ракетами.

Также сохраняется активность российской авиации, говорят в разведке Британии. Россия стремится оказывать поддержку с воздуха своему наступлению, а также подавить и уничтожить средства противовоздушной обороны Украины.

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Марк Сировой
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9 мая армия рф краматорск Донбасс наступление разведка великобритании
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