Арестович: Если мы получим все обещанное оружие, то к 9 мая ВСУ сможет наступать
Если Украина получит все оружие, которое сейчас обещают поставить западные союзники и партнеры, то Вооруженные Силы примерно к 9 мая настолько увеличат свой потенциал, что смогут наступать. Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил в интервью Марку Фейгину по итогам 20 апреля.
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По словам Арестовича, в последнее время прозвучало такое количество заявлений западных стран о предоставлении Украине вооружений, что обязательство украинских официальных лиц, принятое ими в начале полномасштабной войны, не комментировать поставки оружия "уже как-то подразмылось".
Он сообщил, что в Украину поставляется много дальнобойной артиллерии – 155 мм, которая стреляет дальше и точнее, чем 152-милиметровая российская, у нее лучше качество пороха, стволов, снарядов.
Далее Арестович рассказал:
- США одобрили пакет на $800 млн;
- британцы дают противокорабельные ракеты Brimstone – основное средство борьбы с российским десантом, который все еще может быть высажен;
- норвежцы дают переносные ЗРК Mistral;
- "танков трошки, думаю, что уже, мне кажется, есть";
- австралийцы и другие дают БТРы;
- Румыния заявила о поставках вооружения.
"И ежели это все приедет, да мы это все освоим, и оно окажется в приличном состоянии, то где-то, внимание, к 9 мая, плюс-минус, украинская сторона резко прибавит в боевых возможностях", – сказал советник главы ОП.
Он продолжил, что как только ВСУ усилят свои боевые возможности, они начнут их реализовывать.
"Стоять и смотреть на месте мы не будем. Мы радостно поскачем где-нибудь вперед", – сказал Арестович.
В то же время, по словам Арестовича, российская сторона уже исчерпает все свои резервы, у нее не будет сил наступать дальше.
"И теперь под это все радостно приезжает свежевооруженная НАТОвским оружием украинская сторона и говорит: "Добрый вечер, мы с Украины". И начинает это преимущество по-всякому реализовывать", – прогнозирует советник главы ОП.
"Российская армия впервые со дня конфликта может оказаться в ситуации, когда они обороняются, а на них наступают. А как они себя ведут в обороны – мы посмотрим. Это интересно. До сих пор они не очень себя вели в обороне", – сказал Арестович.
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