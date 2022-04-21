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Зеленский: Мы не боимся 9 мая, но уверены – Россия попытается использовать эту дату

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2022, 07:52
Зеленский: Мы не боимся 9 мая, но уверены – Россия попытается использовать эту дату - Фото
Владимир Зеленский (фото - ОП)

Украина не боится 9 мая, хоть и уверена, что Россия может попытаться преподнести к этой дате свою "так называемую победу" на войне. Об этом в интервью BFMTV заявил президент Владимир Зеленский.

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"Мы не боимся 9 мая, мы уверены, что Россия могла бы использовать эту дату, чтобы показать свою так называемую победу", – сказал он.

При этом Зеленский добавил, что слышал о планах РФ провести демонстрации на 9 мая на временно оккупированных территориях.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский война 9 мая
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