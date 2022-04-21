Зеленский: Мы не боимся 9 мая, но уверены – Россия попытается использовать эту дату

Украина не боится 9 мая, хоть и уверена, что Россия может попытаться преподнести к этой дате свою "так называемую победу" на войне. Об этом в интервью BFMTV заявил президент Владимир Зеленский.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы не боимся 9 мая, мы уверены, что Россия могла бы использовать эту дату, чтобы показать свою так называемую победу", – сказал он.

При этом Зеленский добавил, что слышал о планах РФ провести демонстрации на 9 мая на временно оккупированных территориях.

18 апреля Зеленский заявил, что Россия начала битву за Донбасс, к которой давно готовилась.

Читайте также: Подоляк о новой фазе войны: Будет достаточно скоротечной и более жесткой

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.