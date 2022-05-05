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После разговора с Зеленским. Нидерланды захотели отправлять больше тяжелого оружия Украине

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2022, 03:14
После разговора с Зеленским. Нидерланды захотели отправлять больше тяжелого оружия Украине - Фото
Марк Рютте (фото - пресс-служба премьера Нидерландов)

Нидерланды рассмотрят возможность увеличения поставок тяжелого вооружения Украине. Об этом сообщил в Twitter премьер-министр этой страны Марк Рютте.

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"Мы поговорили с президентом Зеленским и высоко оценили стойкость Украины в битве за Донбасс", – написал Рютте.

Он заверил, что Нидерланды будут продолжать поддерживать борьбу Украины за защиту демократии и суверенитета в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

"Нидерланды анализируют, могут ли они присоединиться к Германии, Бельгии и Великобритании, чтобы поставлять больше тяжелого вооружения", – сообщил премьер Нидерландов.

Рютте добавил, что Нидерланды отправляют в Украину группу судебно-медицинских экспертов для сбора улик для расследования военных преступлений и уголовного преследования.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что согласовал с Рютте, какие следующие дипломатические шаги нужны для мира. 

"Обсудили, как привлечь к ответственности всех военных преступников. Каждого российского военного и каждого командира, которые убивали, пытали и издевались над нашими людьми", – сказал Зеленский в видеообращении по итогам 4 мая.

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Наталия Медведева
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