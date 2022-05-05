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Зеленский записал видеообращение: Надеемся продолжить спасение людей из Азовстали видео

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2022, 00:34
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Президент Владимир Зеленский записал видеообращение по итогам 70-го дня войны.

"Сегодня завершился второй этап нашей эвакуационной операции из Мариуполя. 344 человека удалось спасти – из самого города и окрестностей. Именно столько людей сегодня уехали в Запорожье. Наша команда готовится их встречать. Встречать так же, как и более 150 человек, которых удалось вывезти из Азовстали. Все они получают необходимую помощь. Все они получат от нашего государства самое заботливое отношение. Благодарен всем, кто занимается тем, чтобы эвакуационная операция была успешной. Договариваемся и надеемся продолжить спасение людей из Азовстали, из Мариуполя", – сказал Зеленский. 

Наталия Медведева
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Владимир Зеленский
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