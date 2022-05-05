Инструкторы армии США: Большинство украинцев у нас продвинуто разбираются в артиллерии

Украинские военные, которые проходят экстренные курсы обучения обращению с техникой и вооружениями западного образца, "чрезвычайно компетентны". Об этом на обсуждении программы помощи ВСУ рассказал заместитель командира боевой группы 53-й стрелковой бригады ВС США Джереми "Тодд" Хопкинс.

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"Большинство из них уже более чем адекватно, даже продвинуто разбираются в артиллерийском деле, что позволяет проводить очень быстрые и очень целенаправленные учебные действия. Они полностью сосредоточены на поставленной задаче и возвращении в Украину", – сообщил Хопкинс.

В качестве примера, насколько украинцы преданы делу защиты родины от российских оккупантов, он привел эпизод, когда "пару дней назад во время обеда одному из украинских солдат пришло сообщение, что его родной город обстреляли".

"Он и его группа немедленно завершили перекус и вернулись к тренировкам. От себя лично: я не могу выразить, какая честь и привилегия для нас поддерживать этих замечательных бойцов, защищающих свою нацию", – добавил Хопкинс.

Он посетовал, что когда в феврале, незадолго до вторжения, США вывели инструкторов с полигона в Яворове, это был "один из самых минорных эпизодов миссии, если не самый".

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Командующий учебкой 7-й армии США в Европе бригадный генерал Джозеф Гилберт добавил, что украинцы, которые проходят у них обучение, "абсолютно мотивированы и невероятно профессиональны".

Спикер Пентагона Джон Кирби отметил, что есть некоторые страны, где проводится обучение военных ВСУ, которые "не хотят публично объявлять об этом".

Он отказался назвать количество артиллеристов, операторов РЛС и мехводов, которых уже обучили и обучают инструкторы США и НАТО: "Мы тренируем подходящее количество людей для переданных систем".

4 мая Пентагон сообщил, что в Украину уже транспортировали 90% из 90 гаубиц М777.

Евгений Пилипенко

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