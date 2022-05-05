UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Инструкторы армии США: Большинство украинцев у нас продвинуто разбираются в артиллерии

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2022, 08:26
Инструкторы армии США: Большинство украинцев у нас продвинуто разбираются в артиллерии - Фото
Стрельба из гаубицы (фото — US Army, Isaiah J Scott)

Украинские военные, которые проходят экстренные курсы обучения обращению с техникой и вооружениями западного образца, "чрезвычайно компетентны". Об этом на обсуждении программы помощи ВСУ рассказал заместитель командира боевой группы 53-й стрелковой бригады ВС США Джереми "Тодд" Хопкинс.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Большинство из них уже более чем адекватно, даже продвинуто разбираются в артиллерийском деле, что позволяет проводить очень быстрые и очень целенаправленные учебные действия. Они полностью сосредоточены на поставленной задаче и возвращении в Украину", – сообщил Хопкинс.

В качестве примера, насколько украинцы преданы делу защиты родины от российских оккупантов, он привел эпизод, когда "пару дней назад во время обеда одному из украинских солдат пришло сообщение, что его родной город обстреляли".

"Он и его группа немедленно завершили перекус и вернулись к тренировкам. От себя лично: я не могу выразить, какая честь и привилегия для нас поддерживать этих замечательных бойцов, защищающих свою нацию", – добавил Хопкинс.

Он посетовал, что когда в феврале, незадолго до вторжения, США вывели инструкторов с полигона в Яворове, это был "один из самых минорных эпизодов миссии, если не самый".

Смотрите также: ССО нашли, артиллерия снесла. Видео уничтожения бронетехники россиян в Харьковской области

Командующий учебкой 7-й армии США в Европе бригадный генерал Джозеф Гилберт добавил, что украинцы, которые проходят у них обучение, "абсолютно мотивированы и невероятно профессиональны".

Спикер Пентагона Джон Кирби отметил, что есть некоторые страны, где проводится обучение военных ВСУ, которые "не хотят публично объявлять об этом".

Он отказался назвать количество артиллеристов, операторов РЛС и мехводов, которых уже обучили и обучают инструкторы США и НАТО: "Мы тренируем подходящее количество людей для переданных систем".

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ война учения украинская армия артиллерия инструктор подготовка учебка Джозеф Гилберт Тодд Хопкинс
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 