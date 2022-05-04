В Харьковской области бойцы Сил спецопераций обнаружили скопление российской военной техники: тяжелобронированные и легкобронированные машины врага. Спустя час после определения приоритетных целей артиллерия ВСУ по наводке разведки ударила по месту сосредоточения оккупантов.
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В результате совместной работы бойцов сил обороны Украины потери россиян составили:
Танк Т-90 – уничтожен;
танк Т-80БВМ – уничтожен;
тягач МТЛБ – уничтожен;
еще один МТЛБ – поврежден.
Также точным попаданием был поражен блиндаж противника.
По личному составу захватчиков из армии РФ данных пока нет – "потери уточняются".
- 4 мая 2022 года в ГУР сообщили, что из Мариуполя в Россию привезли 10 полных КамАЗов с ликвидированными оккупантами.
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