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В РФ из Мариуполя привезли 10 полных КамАЗов с ликвидированными оккупантами: перехват СБУ

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2022, 12:19
В РФ из Мариуполя привезли 10 полных КамАЗов с ликвидированными оккупантами: перехват СБУ - Фото
Скриншот из видеозаписи

Российские оккупанты отправляют домой из Мариуполя караваны с ликвидированными военными РФ, а вместо новых брошенных на это направление танков вывозят подбитый металлолом. Об этом свидетельствует очередной перехват разговора, опубликованный СБУ.

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"10 КамАЗов две недели назад привезли – "груз 200"… Из Мариуполя. Полные", – рассказала женщина своему мужу-оккупанту.

Она упомянула в разговоре об их давнем знакомом, служившем в ВДВ, который тоже был уничтожен в Украине, и пересказала истории от тех, кому удалось вернуться живыми.

"Были там, говорит, танки наши. Теперь, как розочки, просто как розочки – все разорванные", – рассказала женщина.

  • По состоянию на утро 4 мая количество ликвидированных в Украине российских оккупантов достигло 24 500 человек.

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Оксана Житнюк
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сбу перехват мариуполь
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