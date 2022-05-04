Украинские военные уничтожили еще 300 российских оккупантов и 15 танков – сводка потерь
Украинские военные за прошедшие сутки уничтожили 300 российских военных, 15 танков и 43 боевых машины. С начала полномасштабной войны армия РФ потеряла 24 500 человек убитыми, передает Генштаб ВСУ.
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Отмечается, что вчера враг самые большие потери нес на Изюмском и Новопавловском направлениях. С 24 февраля по 4 мая армия РФ потеряла в Украине:
личного состава – около 24 500 человек ликвидировано (+300 за сутки),
танков ‒ 1077 единиц (+15),
боевых бронированных машин ‒ 2610 (+43),
артиллерийских систем – 491 (+16),
РСЗО – 163 (1),
средств ПВО – 81 (1),
самолетов – 194 (0),
вертолетов – 155 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 1867 (+24),
кораблей/катеров – 10 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 303 (+12),
спецтехники – 38 (0),
крылатых ракет – 87 (+3).
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