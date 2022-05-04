UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украинские военные уничтожили еще 300 российских оккупантов и 15 танков – сводка потерь

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2022, 09:39
Украинские военные уничтожили еще 300 российских оккупантов и 15 танков – сводка потерь - Фото
Уничтоженная российская техника в Украине (фото - OLEG PETRASYUK, EPA)

Украинские военные за прошедшие сутки уничтожили 300 российских военных, 15 танков и 43 боевых машины. С начала полномасштабной войны армия РФ потеряла 24 500 человек убитыми, передает Генштаб ВСУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что вчера враг самые большие потери нес на Изюмском и Новопавловском направлениях. С 24 февраля по 4 мая армия РФ потеряла в Украине:

личного состава – около 24 500 человек ликвидировано (+300 за сутки),

танков ‒ 1077 единиц (+15),

боевых бронированных машин ‒ 2610 (+43),

артиллерийских систем – 491 (+16),

РСЗО – 163 (1),

средств ПВО – 81 (1),

самолетов – 194 (0),

вертолетов – 155 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 1867 (+24),

кораблей/катеров – 10 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 303 (+12),

спецтехники – 38 (0),

крылатых ракет – 87 (+3).

Читайте также: Беларусь заявила о "внезапной проверке сил реагирования". Начал движение ракетный дивизион

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ война танки убитые потери армия рф генштаб войска россии
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 