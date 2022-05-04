Подоляк: Нет никакой войны России с НАТО – РФ получает по зубам от Украины

Россия воюет только с Украиной, а не с НАТО или Западом. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Россия воюет только с Украиной. Нет никакой войны с США, НАТО, Западом", – написал он.

По словам Подоляка, Россия постоянно истерически заявляет о войне с Западом, чтобы оправдать свою бездарность, частые поражения, размер армии вторжения и количество безвозвратных потерь.

"Россия уже 69 дней пытается убить Украину. И тотально получает по зубам", – добавил советник главы ОП.

Читайте также: Боевые действия однозначно перенесутся на территорию России – Подоляк

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.