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Подоляк: Нет никакой войны России с НАТО – РФ получает по зубам от Украины

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2022, 11:25
Подоляк: Нет никакой войны России с НАТО – РФ получает по зубам от Украины - Фото
Михаил Подоляк (скриншот видео ОП)

Россия воюет только с Украиной, а не с НАТО или Западом. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Россия воюет только с Украиной. Нет никакой войны с США, НАТО, Западом", – написал он.

По словам Подоляка, Россия постоянно истерически заявляет о войне с Западом, чтобы оправдать свою бездарность, частые поражения, размер армии вторжения и количество безвозвратных потерь.

"Россия уже 69 дней пытается убить Украину. И тотально получает по зубам", – добавил советник главы ОП.

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Марк Сировой
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