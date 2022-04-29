Боевые действия однозначно перенесутся на территорию России – Подоляк
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что боевые действия однозначно будут перенесены на территорию России. Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.
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По его мнению, россияне считали, что война где-то далеко происходит, а они могут спокойно "пить шампанское, есть икру, ходить в гости и тусоваться в ночных клубах".
"Но интенсивность боевых действий, которую сегодня демонстрирует РФ, она однозначно перенесет боевые действия на территорию РФ. Это ведь понятно. И неважно, кто там будет воевать. Может быть, они будут там провокации свои устраивать, возможно, они будут взрывать", – сказал Подоляк.
По его мнению, эксцессов на российских нефтебазах и складах с оружием будет становиться все больше.
"Даже если Украина не будет к этому причастна, безусловно, мы будем с интересом за этим наблюдать, как падает большая и мощная российская вертикаль власти", – добавил советник главы ОП.
- Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Украина может бить по целям в РФ – это не нарушает законов войны.
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