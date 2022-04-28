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"Не нарушает законов войны". Украина может бить по целям в РФ – министр обороны Британии

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2022, 12:37
Бен Уоллес ( фото: ЕРА)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории страны-агрессора России согласно законам войны. Об этом он сообщил в эфире BBC.

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"Если бы Украина действительно решила атаковать структуру тылового обеспечения российской армии, это было бы законно с точки зрения международного права", – заявил он.

При этом Уоллес добавил, что удары по российской инфраструктуре вряд ли были нанесены из оружия, поставленного Украине Великобританией.

"В настоящее время у них (украинских военных.- Ред.) нет британского оружия, которое могло бы это сделать, поэтому маловероятно, что это наше оружие. У нас действительно не так много дальнобойного оружия, которое бьет так, как это делает их армия", – добавил он. 

  • 26 апреля министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Украина имеет полное право наносить удары по РФ, чтобы атаковать ее логистические линии, запасы топлива, арсеналы.
  • Премьер-министр Великобритании Джонсон также сообщал, что Украина имеет право защищать себя с  применением британского оружия по объектам в России.
  • В МИД РФ в ответ пригрозили ударами по странам НАТО, которые поставляют оружие Украине.

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война Бен Уоллес министр обороны Великобритании
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