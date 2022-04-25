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В России сообщают о сильном пожаре на нефтебазе в Брянске – видео

Цей матеріал також доступний українською
25.04.2022, 03:54
В России сообщают о сильном пожаре на нефтебазе в Брянске – видео - Фото
Скриншот видео

В российском городе Брянске начался пожар на нефтебазе. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на МЧС РФ и свидетельства очевидцев.

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Предположительно, в Брянске горит нефтебаза компании "Дружба". 

Российское МЧС сообщило о "пожаре на территории нефтебазы по проспекту Московскому".

По словам местных жителей, "хлопки" были слышны в нескольких районах Брянска.

Жителей домов возле горящей нефтебазы начали эвакуировать. 

Причину происходящего им не объясняют, к месту пожара едут спасательные службы со всего города.

Пожар мог случиться, по предварительным данным, на резервуарах с горюче-смазочными материалами или топливом стратегического назначения, а также на территории расположенного по соседству силового ведомства.

Брянск расположен примерно в 130 км от границы с Украиной.

  • 1 апреля в российском Белгороде спустя два дня после детонации боеприпасов на складе ВС РФ произошел пожар на нефтебазе.
  • 22 апреля в подмосковном городе Королев, который называют "космической российской столицей" из-за концентрации там предприятий авиационно-космической отрасли, произошел крупный пожар.

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Наталия Медведева
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пожар нефтебаза брянск
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