В России сообщают о сильном пожаре на нефтебазе в Брянске – видео

В российском городе Брянске начался пожар на нефтебазе. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на МЧС РФ и свидетельства очевидцев.

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Предположительно, в Брянске горит нефтебаза компании "Дружба".

Российское МЧС сообщило о "пожаре на территории нефтебазы по проспекту Московскому".

По словам местных жителей, "хлопки" были слышны в нескольких районах Брянска.

Жителей домов возле горящей нефтебазы начали эвакуировать.

Причину происходящего им не объясняют, к месту пожара едут спасательные службы со всего города.

Пожар мог случиться, по предварительным данным, на резервуарах с горюче-смазочными материалами или топливом стратегического назначения, а также на территории расположенного по соседству силового ведомства.

Брянск расположен примерно в 130 км от границы с Украиной.

1 апреля в российском Белгороде спустя два дня после детонации боеприпасов на складе ВС РФ произошел пожар на нефтебазе.

22 апреля в подмосковном городе Королев, который называют "космической российской столицей" из-за концентрации там предприятий авиационно-космической отрасли, произошел крупный пожар.

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Наталия Медведева

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