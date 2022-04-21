UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Твери полностью сгорел научно-исследовательский институт Минобороны РФ – видео

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2022, 18:49
В Твери полностью сгорел научно-исследовательский институт Минобороны РФ – видео - Фото
Скриншот с видео

В российской Твери в результате пожара в здании научного института Минобороны РФ погибли семь человек, пострадали 25, сообщает пропагандистское агентство ТАСС. По данным источника Интерфакса, здание полностью сгорело.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Пожар в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны РФ начался около 11:00.

Пожар возник на втором этаже здания, однако огонь быстро распространился по деревянным перекрытиям и охватил три верхних этажа из четырех. Персонал – более 30 человек – эвакуировали.

В результате возгорания произошло обрушение кровли по всей площади здания. По словам источника агентства Интерфакс, здание выгорело полностью.

По предварительным данным, которые приводит ТАСС, причиной ЧП стал аварийный режим работы электросети.

По данным источника агентства в экстренных службах региона, в результате ЧП погибли семь человек, пострадали 25, судьба еще одного человека пока остается неизвестной. Некоторые пострадавшие получили травмы, выпрыгивая из окон горящего здания.

Проезжую часть в районе ЧП оцепили. Военная прокуратура начала проверку.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пожар минобороны рф нии
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 