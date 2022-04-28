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Подоляк: Украина будет защищаться любым способом, в том числе ударами по базам убийц в РФ

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2022, 14:05
Подоляк: Украина будет защищаться любым способом, в том числе ударами по базам убийц в РФ - Фото
Михаил Подоляк (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Украина будет защищать себя любым способом, в том числе ударами по военным объектам в России, и мир признает это право. Об этом заявил в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Россия напала на Украину и убивает мирных граждан. Украина будет защищать себя любым способом, в том числе ударами по складам и базам российских убийц. Мир это право признает", – написал Подоляк.

Он отметил, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина должна сама решать, наносить ли удары по российским военным объектам.

Как пишет The Washington Post в ответе на вопрос, должны ли США поддерживать наступательные операции Украины против России, Блинкен заявил, что Украина может сама выбрать тактику, необходимую для отражения российского вторжения.

"Мое личное мнение состоит в том, что жизненно важно, чтобы они делали все необходимое для защиты от российской агрессии. И выбор тактики для этого — их решение", – сказал госсек США.

  • 26 апреля министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Украина имеет полное право наносить удары по РФ, чтобы атаковать ее логистические линии, запасы топлива, арсеналы.
  • Премьер-министр Великобритании Джонсон также сообщал, что Украина имеет право защищать себя с  применением британского оружия по объектам в России. Аналогичную позицию выразил и британский министр обороны Бен Уоллес. Он отметил, что вряд ли это будет британское оружие, так как оно не достало бы на такое расстояние.
  • В МИД РФ в ответ пригрозили ударами по странам НАТО, которые поставляют оружие Украине.

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Оксана Житнюк
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