Под Белгородом в России загорелся склад боеприпасов: видео

Ночью 27 апреля недалеко от российского Белгорода загорелся склад боеприпасов. Об этом сообщил у себя в телеграм губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Первое сообщение Гладкова появилось в 04:15, в нем говорится:

"Приблизительно в 3:35 проснулся от громкого звука, похожего на взрыв. Пока ни одна дежурная служба города и области не находит причину этого звука. Поиск продолжается, результаты сразу сообщу. Пока писал данное сообщение, прозвучало еще три взрыва".

В сообщении в 04:41 Гладков написал, что загорелся склад боеприпасов.

"Только что связался с главой Головинского сельского поселения Денисом Золотухиным. В районе села Старая Нелидовка, по предварительной информации, горит склад боеприпасов. Разрушений жилых построек, домов нет. Пострадавших среди мирного населения нет", – написал губернатор Белгородской области.

В соцсетях публикуют видео пожара и сопровождающих его взрывов.

Также в росс-телеграме сообщают о "работе ПВО" над Курском, Белгородом и Воронежской областью.

1 апреля в российском Белгороде спустя два дня после детонации боеприпасов на складе ВС РФ произошел пожар на нефтебазе.

22 апреля в подмосковном городе Королев, который называют "космической российской столицей" из-за концентрации там предприятий авиационно-космической отрасли, произошел крупный пожар.

Ночью 25 апреля в Брянске неожиданно загорелись нефтебаза и склад боеприпасов на территории воинской части.

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Наталия Медведева

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