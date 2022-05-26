ВСУ уже бьют российских оккупантов из гаубиц FH70 от Италии: фото и характеристики
Западные прицепные самоподвижные гаубицы FH70 находятся на передовой "и уже уничтожают российских оккупантов". Об этом рассказали в ОК "Запад".
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"Удачной охоты, арта!", – добавили там.
Эти гаубицы передала ВСУ Италия.
Благодаря полуавтоматическому загрузчику снарядов, обученный экипаж может производить до шести выстрелов в минуту.
У гаубицы есть собственный двигатель Volkswagen объемом 1700 см3, питающий гидравлику пушки при переводе ее в боевое состояние или сворачивании.
Кроме того, этот двигатель позволяет FH70 перемещаться самостоятельно без тягача на дальность до 20 км со скоростью 16 км/ч. То есть FH70 прицепная, но все же самоподвижная гаубица.
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