ВСУ уже бьют российских оккупантов из гаубиц FH70 от Италии: фото и характеристики

Западные прицепные самоподвижные гаубицы FH70 находятся на передовой "и уже уничтожают российских оккупантов". Об этом рассказали в ОК "Запад".

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"Удачной охоты, арта!", – добавили там.

Эти гаубицы передала ВСУ Италия.

СПРАВКА. В 1976-м гаубица принята на вооружение. Производилась в Британии, Италии и ФРГ, по лицензии – и в Японии. Аналог американской M198. Обслуга – 8 человек. Походная длина – почти 10 м. Масса – 9,6 т с боекомплектом, 7,8 т без него. Длина ствола – 6 м (39 калибров), калибр 155 мм. Максимальная дальность стрельбы – 24-30 км. Может использоваться американский активно-реактивный снаряд M549A1 с дальностью >30 км.

Благодаря полуавтоматическому загрузчику снарядов, обученный экипаж может производить до шести выстрелов в минуту.

У гаубицы есть собственный двигатель Volkswagen объемом 1700 см3, питающий гидравлику пушки при переводе ее в боевое состояние или сворачивании.

Кроме того, этот двигатель позволяет FH70 перемещаться самостоятельно без тягача на дальность до 20 км со скоростью 16 км/ч. То есть FH70 прицепная, но все же самоподвижная гаубица.

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Евгений Пилипенко

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