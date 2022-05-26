UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ уже бьют российских оккупантов из гаубиц FH70 от Италии: фото и характеристики

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2022, 13:43
ВСУ уже бьют российских оккупантов из гаубиц FH70 от Италии: фото и характеристики - Фото
Гаубица FH70 (фото - Минобороны ВСУ)

Западные прицепные самоподвижные гаубицы FH70 находятся на передовой "и уже уничтожают российских оккупантов". Об этом рассказали в ОК "Запад".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Удачной охоты, арта!", – добавили там.

Эти гаубицы передала ВСУ Италия.

СПРАВКА. В 1976-м гаубица принята на вооружение. Производилась в Британии, Италии и ФРГ, по лицензии – и в Японии. Аналог американской M198. Обслуга – 8 человек. Походная длина – почти 10 м. Масса – 9,6 т с боекомплектом, 7,8 т без него. Длина ствола – 6 м (39 калибров), калибр 155 мм. Максимальная дальность стрельбы – 24-30 км. Может использоваться американский активно-реактивный снаряд M549A1 с дальностью >30 км.

Благодаря полуавтоматическому загрузчику снарядов, обученный экипаж может производить до шести выстрелов в минуту.

ВСУ уже бьют российских оккупантов из гаубиц FH70 от Италии: фото и характеристики

ВСУ уже бьют российских оккупантов из гаубиц FH70 от Италии: фото и характеристики

ВСУ уже бьют российских оккупантов из гаубиц FH70 от Италии: фото и характеристики

Нажмите выше, чтобы увеличить фото

Нажмите выше, чтобы увеличить фото

ВСУ уже бьют российских оккупантов из гаубиц FH70 от Италии: фото и характеристики

ВСУ уже бьют российских оккупантов из гаубиц FH70 от Италии: фото и характеристики

Нажмите выше, чтобы увеличить фото

У гаубицы есть собственный двигатель Volkswagen объемом 1700 см3, питающий гидравлику пушки при переводе ее в боевое состояние или сворачивании.

Кроме того, этот двигатель позволяет FH70 перемещаться самостоятельно без тягача на дальность до 20 км со скоростью 16 км/ч. То есть FH70 прицепная, но все же самоподвижная гаубица.

Читайте также: Буданов раскрыл подробности вертолетных миссий по снабжению защитников Мариуполя

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война италия артиллерия гаубица военная помощь пушка 155 мм FH70
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 