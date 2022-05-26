Буданов раскрыл подробности вертолетных миссий по снабжению защитников Мариуполя

Пока защитники осажденного оккупантами Мариуполя держали оборону, экипажи вертолетов Ми-8 совершали иногда миссии по пополнению запасов для бойцов на Азовстали: обычно вылетало две машины, а один раз – четыре, рассказал The War Zone глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вертолетам приходилось преодолевать плотную оборону российской ПВО и вражеской авиации, спецоперации планировала и проводила военная разведка.

Всего было семь боевых вылетов, сообщил Буданов. Он не сообщил, когда они произошли. Из 16 вертолетов два были сбиты врагом, и еще один вертолет был уничтожен, когда прибыл для эвакуации к одному из сбитых ранее предшественников.

Читайте также: "До конца года должны зайти в Крым". Интервью начальника ГУР Буданова – за минуту

"Все поставки прошли успешно", — сказал Буданов о вылетах, кроме пятой и седьмой миссий.

Ми-8 обеспечили войска на Азовстали оружием, боеприпасами, медикаментами, продовольствием и дополнительно перебросили туда 72 бойца из полка "Азов".

СПРАВКА. Завод Азовсталь стал символом украинского сопротивления. Бои за Мариуполь, где находится предприятие, начались на второй день полномасштабного вторжения российской армии в Украину, и продолжались почти три месяца. Все это время защитники находились в полном окружении. Город практически разрушен Россией. 16 мая с Азовстали после долгих и сложных переговоров началась "эвакуация через плен ". Красный Крест зарегистрировал сотни бойцов , которые вышли с Азовстали к врагу. В РФ хотят запретить их обмен на российских военнопленных ради показательного судилища.

Замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов сообщил, что украинские военные "неоднократно доставляли в Мариуполь боеприпасы, связь и медикаменты". Но эти поставки, по его словам, "были возможны до того, как распространилась информация о такой помощи".

В результате противник принял меры по усилению ПВО, что затруднило проведение таких действий и привело к потерям личного состава и вертолетов, которые эвакуировали раненых, добавил он.

Итог операции по обороне Мариуполя и затем Азовстали, по данным Пентагона: бойцы смогли сковать до 12 российских БТГр, которые Кремль иначе мог бы задействовать в другом месте фронта. Без вертолетных миссий, вероятно, осада закончилась бы раньше, подытожили в издании.

Читайте также: Пленные защитники Азовстали содержатся в удовлетворительных условиях – Guardian

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.