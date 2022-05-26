Буданов раскрыл подробности вертолетных миссий по снабжению защитников Мариуполя
Пока защитники осажденного оккупантами Мариуполя держали оборону, экипажи вертолетов Ми-8 совершали иногда миссии по пополнению запасов для бойцов на Азовстали: обычно вылетало две машины, а один раз – четыре, рассказал The War Zone глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.
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Вертолетам приходилось преодолевать плотную оборону российской ПВО и вражеской авиации, спецоперации планировала и проводила военная разведка.
Всего было семь боевых вылетов, сообщил Буданов. Он не сообщил, когда они произошли. Из 16 вертолетов два были сбиты врагом, и еще один вертолет был уничтожен, когда прибыл для эвакуации к одному из сбитых ранее предшественников.
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"Все поставки прошли успешно", — сказал Буданов о вылетах, кроме пятой и седьмой миссий.
Ми-8 обеспечили войска на Азовстали оружием, боеприпасами, медикаментами, продовольствием и дополнительно перебросили туда 72 бойца из полка "Азов".
Замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов сообщил, что украинские военные "неоднократно доставляли в Мариуполь боеприпасы, связь и медикаменты". Но эти поставки, по его словам, "были возможны до того, как распространилась информация о такой помощи".
В результате противник принял меры по усилению ПВО, что затруднило проведение таких действий и привело к потерям личного состава и вертолетов, которые эвакуировали раненых, добавил он.
Итог операции по обороне Мариуполя и затем Азовстали, по данным Пентагона: бойцы смогли сковать до 12 российских БТГр, которые Кремль иначе мог бы задействовать в другом месте фронта. Без вертолетных миссий, вероятно, осада закончилась бы раньше, подытожили в издании.
- 20 мая 2022 года Буданов заявил, что Украина вернет все свои территории "исключительно силой, другого пути нет". Президент Зеленский на это отреагировал, что такая кампания унесет "сотни тысяч жизней".
- В тот же день командир "Азова" Денис Прокопенко сообщил, что тяжелораненые защитники Мариуполя получили в плену медпомощь.
- Также 20 мая президент Зеленский заявил, что "большое количество недель летчики летали туда на вертолетах, зная, что 90% не возвращаются".
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