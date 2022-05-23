Зеленский о том, будет ли Украина деоккупировать территории силой: Это сотни тысяч жизней

Президент Владимир Зеленский не ответил на вопрос, согласен ли с главой ГУР Кириллом Будановым в том, что Украина силой вернет все свои временно оккупированные территории, но сказал, что цена этого – сотни тысяч погибших военных. Об этом он сказал во время разговора в Украинском доме в Давосе.

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Зеленского спросили, согласен ли он с заявлением Буданова о том, что Украина выиграет в войне и силой заберет все временно оккупированные территории.

"Мне очень нравится генерал Буданов, я его уважаю", – ответил Зеленский.

"Он вам нравится или вы согласны с ним?" – задали президенту уточняющий вопрос.

"Мне он очень нравится", – сказал Зеленский с улыбкой. "Он профессиональный человек, вы знаете..." – продолжил он.

"Он профессионал или вы с ним соглашаетесь?" – продолжил настаивать журналист.

Зеленский рассмеялся и сказал: "Я всегда соглашаюсь с профессионалами".

Президент вспомнил операцию по эвакуации из Афганистана, которую провело ГУР, и сказал, что Буданов "героический человек". "Смелости в нем достаточно. Я думаю, он и сам мог бы вернуть ту или иную территорию", – пошутил президент.

"Я очень рад, что у наших военных такой дух, но цена..." – сказал Зеленский. "На сегодня, я уверен, что это сотни тысяч убитых с нашей стороны. Я не считаю людей со стороны врага", – уточнил президент.

Вадим Ребрина

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