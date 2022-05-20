Украина вернет все свои территории исключительно силой. Другого пути нет – глава ГУР

Глава военной разведки Кирилл Буданов заверил в интервью The Wall Street Journal, что Украина продолжит боевые действия до вытеснения российских оккупантов со всей своей территории, включая Крым. Чтобы добиться этого, начальник Главного управления разведки призвал союзников дать ВСУ соответствующее вооружение.

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"Я не знаю никаких границ [Украины], кроме границ 1991 года", – сказал генерал-майор.

Он признал, что где-то россияне добьются успеха в театре военных действий, а где-то проиграют.

"Но это совершенно неважно, потому что Россия в итоге проиграет, а Украина вернет себе все свои временно утраченные территории. Она сделает это силой, исключительно силой, потому что другого пути нет", – подчеркнул Буданов.

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Генерал сказал, что, по его мнению, у России есть все необходимое для продолжения боевых действий, по крайней мере до конца года, но стратегически Москва уже проиграла.

"Кто может заставить Украину заморозить конфликт? Это война всех украинцев. И если кто-то в мире думает, что может диктовать Украине условия, при которых она может или не может защищаться, то они серьезно ошибаются", – подытожил глава ГУР.

Ранее он спрогнозировал, что война закончится к концу года.

19 мая посол Украины в Германии Мельник предположил, что Берлин не торопится давать ВСУ тяжелые вооружения, потому что там якобы "ждут прекращения огня".

20 мая посол ЕС в Украине рассказал о сложностях с конфискацией активов РФ в Европе: "Не все так просто".

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Евгений Пилипенко

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