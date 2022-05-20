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Мельник о действиях Шольца: Создается впечатление, что в Берлине ждут прекращения огня

Цей матеріал також доступний українською
20.05.2022, 13:06
Мельник о действиях Шольца: Создается впечатление, что в Берлине ждут прекращения огня - Фото
Андрей Мельник (фото - ЕРА)

Украинский посол в Германии Андрей Мельник предположил, что немецкий канцлер Олаф Шольц якобы занял выжидательную позицию с поставкой тяжелых вооружений в помощь Украине, чтобы, когда возобновятся переговоры Киев–Москва, не нужно было этого делать. Об этом он сказал изданию RND.

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"Создается впечатление ожидания прекращения огня. Тогда давление на Германию исчезнет и отпадет необходимость в смелых решениях", – предположил посол, добавив, что "это вероломная логика, что украинцы оставлены в беде".

Он отметил что США "делают гораздо больше", и что "даже довольно сдержанная Италия" поставила уже три пакета военной помощи.

Мельник считает, что такая позиция Берлина – якобы следствие того, что "эхо старой политики в отношении России до сих пор звучит во многих официальных учреждениях".

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Дипломат также недоумевает, почему Шольц все еще не посетил Киев во время большой войны: "Нас смущает и раздражает тот факт, что глава правительства страны, которая называет себя большим другом Украины, не хочет ехать в Киев".

Он предположил, что такое "нежелание" – "некий сигнал, и притом неверный". Дипломат считает, что оно связано с проволочками в поставках Германией тяжелых вооружений Украине.

"Потому что он, похоже, не готов окончательно реализовать историческое решение о поставках тяжелого вооружения, хотя есть решение парламента Германии, которому уже три недели. У нас складывается впечатление, что канцлер не хочет этого делать", – отметил посол.

  • 17 мая в Spiegel написали, что ВСУ получили от Германии тысячи необычных мин и партию "Матадоров".
  • 19 мая Мельник заявил, что "в Бундестаге говорят – поставки оружия тормозит ведомство Шольца".
  • Германия передает ВСУ семь современных самоходных артиллерийских установок.
  • Украина хочет приобрести 10 немецких комплексов ПВО IRIS-T SLM, но Берлин пока в раздумьях, пишет Bild.

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Евгений Пилипенко
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