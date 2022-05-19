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Мельник: В Бундестаге говорят, что поставки оружия тормозит ведомство Шольца

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2022, 11:37
Мельник: В Бундестаге говорят, что поставки оружия тормозит ведомство Шольца - Фото
Андрей Мельник (Фото - EPA)

В Бундестаге объясняют задержки с поставками тяжелого оружия в Украину тем, что ведомство федерального канцлера Германии Олафа Шольца тормозит их. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью Funke.

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"На рабочем уровне различных министерств, в том числе Минобороны, а также в Бундестаге, упоминается, что канцелярия тормозит (поставки. – Ред.)", – ответил Мельник на вопрос журналиста, какие оправдания от федерального правительства он слышит о нежелании поставлять тяжелое оружия в Украину. 

Мельник также отметил, что Украина добилась прогресса в переговорах с Германией по поводу поставок 7 самоходных гаубиц "PzH 2000".

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По его словам, дальнейшие заявки Украины на поставку 100 бронетранспортеров типа Marder и 88 танков Leopard уже более трех недель находятся на рассмотрении федерального правительства.

"Но, к сожалению, решение не принято, хотя эти вооружения не находятся на вооружении Бундестага, а имеются в распоряжении компаний", – отметил Мельник.

Мельник предположил, что у Германии нет желания как можно скорее помочь Украине тяжелым вооружением. По его словам, ФРГ избегает решений, которые могут восприниматься как вовлечение в войну.

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Наталия Фреик
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