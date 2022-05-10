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Германия обучит ВСУ обращаться с гаубицами. Поставки будут от ФРГ и Нидерландов – Бербок

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10.05.2022, 17:24
Германия обучит ВСУ обращаться с гаубицами. Поставки будут от ФРГ и Нидерландов – Бербок - Фото
Скриншот из видеозаписи

Германия на днях начнет обучать украинских военнослужащих обращаться с гаубицами, поставки которых обеспечат Нидерланды и ФРГ. Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

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Бербок сказала, что через несколько дней Германия начнет готовить украинских солдат к использованию передвижных гаубиц. Речь идет о передаче 12 гаубиц, семь из которых Украине уже пообещали.

"Мы между Нидерландами и Германией договорились, что мы поставим эти гаубицы. Мы не можем сами достаточное количество поставить, но будут и Нидерланды предоставлять. Кроме того, Германия будет обеспечивать обучение военных. И как раз тогда будет собрано оружие, когда будут подготовлены военнослужащие", – сказала глава МИД.

Бербок не уточнила, о каких гаубицах идет речь, но ранее Bloomberg писал, что правительство Нидерландов собирается передать Украине 155-мм самоходные пушки-гаубицы PzH 2000, а Германия обеспечит поставку снарядов к ним и обучение украинских военных. 

Следующим шагом, словам Бербок, будут танки, следующие гаубицы, чтобы Украина могла бороться с вражескими дронами и наземными войсками.

Она отметила, что обсуждался также вопрос поставок "Гепардов". По ее словам, Берлин может их поставлять, но снарядов к ним у ФРГ нет, сейчас их пытаются найти в других странах.

Глава МИД Германии пообещала помощь Берлина и в разминировании освобожденных от российских войск территорий Украины.

Также Бербок сообщила, что Германия возобновляет работу своего посольства в Киеве, но сначала это будет "немного ограниченная деятельность".

  • Сегодня в Украину приехали министры иностранных дел Германии и Нидерландов – Анналена Бербок и Вопке Хукстра: они посетили Бучу и Ирпень.

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Оксана Житнюк
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дмитрий кулеба Анналена Бербок
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