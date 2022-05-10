Главы МИД Германии и Нидерландов увидели Бучу и Ирпень: Это нельзя оставить безнаказанным
Сегодня в Украину приехали министры иностранных дел Германии и Нидерландов – Анналена Бербок и Вопке Хукстра. В ходе визита главы МИД посетили Ирпень, сообщил мэр города Александр Маркушин.
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"Надеюсь, совместными усилиями и при поддержке международного сообщества мы построим наш Ирпень как можно быстрее", – написал мэр.
Перед этим Бербок и Хукстра также побывали в Буче. Глава МИД Германии заверила генпрокурора Ирину Венедиктову, что ФРГ поможет Украине в раскрытии военных преступлений россиян: политически, финансово и кадрово.
"Разбомбленные дома иллюстрируют влияние войны на жизнь живущих здесь мужчин, женщин и детей. Эти действия не могут оставаться безнаказанными. Нидерланды полны решимости установить истину и добиться справедливости", – заявил Хукстра.
После поездки в Бучу и Ирпень глава МИД Нидерландов провел совместную пресс-конференцию с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
Кулеба отметил, что особое внимание было уделено сотрудничеству Украины с Нидерландами и другими партнерами в привлечении российских военных преступников к ответственности.
Хукстра заявил о необходимости продолжать помогать Украине – в первую очередь поставками оружия. Также он заверил, что Нидерланды будут продолжать настаивать на важности введения новых санкций против РФ.
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