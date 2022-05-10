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Глава МИД Германии об убитых в Буче: "На их месте могли оказаться мы"

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2022, 14:22
Глава МИД Германии об убитых в Буче:
Анналена Бербок (фото - EPA)

Ответственные за военные преступления в Украине должны предстать перед судом, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в разрушенной россиянами Буче, сообщает Reuters.

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Бербок стала первым высокопоставленным федеральным чиновником Германии, который посетил Украину после начала российского вторжения. Поездка в Бучу была первым пунктом программы ее визита. 

В Буче, где Бербок сопровождала генпрокурор Ирина Венедиктова, министр заявила, что суд над ответственными за военные преступления в Украине – "это наш долг перед жертвами".

"Побывав здесь, очень ясно понимаешь, что на месте убитых могли оказаться мы", – сказала Бербок.

5 мая сообщалось, что президент Владимир Зеленский и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провели переговоры, уладили недоразумения, которые были между ними, и Зеленский пригласил Штайнмайера приехать в Украину. 

Сергей Бережной
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Германия военные преступления Анналена Бербок
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