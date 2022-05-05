Зеленский и Штайнмайер уладили недоразумения. Президент Германии приглашен в Украину
Президент Владимир Зеленский и немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер провели переговоры в четверг. Как сообщает Die Welt, в ходе разговора президенты уладили недоразумения, которые были между ними.
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Штайнмайер выразил Зеленскому уважение и заверил в поддержке украинского народа в войне против российского агрессора.
Зеленский в ответ "сердечно" пригласил в Киев федерального президента Германии и канцлера Олафа Шольца.
"Разговор Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером действительно состоялся сегодня. Германия остается мощным союзником Украины. О деталях будет официальное сообщение, могу лишь сказать, что надежда россиян на раскол единства Европы в поддержке Украины – бесполезна", – заявил из по этому поводу глава Офиса президента Андрей Ермак.
- Штайнмайер хотел приехать в Киев в апреле, но в Украине дали понять, что его здесь видеть не очень хотят. Из-за скандала со Штайнмайером в Украину до сих пор не приехал канцлер Шольц.
- В начале мая Киев и пригород посетил лидер немецкой оппозиции – глава ХДС Мерц. Он раскритиковал Шольца за то, что он до сих пор не приехал в Киев.
- Глава крупнейшей фракции в Европарламенте Вебер посоветовал Шольцу "проглотить обиду и проявить солидарность".
- 5 мая стало известно, что в Киев собирается спикер Бундестага.
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