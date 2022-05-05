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Зеленский и Штайнмайер уладили недоразумения. Президент Германии приглашен в Украину

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2022, 15:55
Зеленский и Штайнмайер уладили недоразумения. Президент Германии приглашен в Украину - Фото
Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский и немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер провели переговоры в четверг. Как сообщает Die Welt, в ходе разговора президенты уладили недоразумения, которые были между ними.

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Штайнмайер выразил Зеленскому уважение и заверил в поддержке украинского народа в войне против российского агрессора.

Зеленский в ответ "сердечно" пригласил в Киев федерального президента Германии и канцлера Олафа Шольца.

"Разговор Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером действительно состоялся сегодня. Германия остается мощным союзником Украины. О деталях будет официальное сообщение, могу лишь сказать, что надежда россиян на раскол единства Европы в поддержке Украины – бесполезна", – заявил из по этому поводу глава Офиса президента Андрей Ермак.

Андрей Водяный
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Владимир Зеленский Германия Франк-Вальтер Штайнмайер
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