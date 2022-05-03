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Глава топ-фракции Европарламента – Шольцу: Проглотите обиду и проявите солидарность

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2022, 12:35
Глава топ-фракции Европарламента – Шольцу: Проглотите обиду и проявите солидарность - Фото
Манфред Вебер (Фото - EPA-EFE)

Председатель крупнейшей фракции в Европейском парламенте Манфред Вебер раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за то, что тот отказался от визита в Киев из-за того, что Украина не согласовала визит президента Франка-Вальтера Штайнмайера. Вебер озвучил свою точку зрения в эфире радиостанции "Бавария 2", сообщает Spiegel.

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Вебер сказал, что Украина сейчас "борется за свое существование", поэтому "даже если их решение уязвимо для критики, надо проглотить его и проявить солидарность".

Он также задался вопросом, чего именно Шольц ждет от Украины, чтобы передумать. "Что должны сделать украинцы? Может, извиниться, что не пригласили федерального президента?" — спросил Вебер.

Вчера сообщалось, что Шольц не планирует поездку в Киев, потому что визит в Украину Штайнмайера в апреле не состоялся. 

Сегодня украинский посол в Берлине Андрей Мельник раскритиковал непрямой отказ канцлера от визита в Киев.

СПРАВКА. 4 апреля 2022 года, после более чем 40 дней полномасштабного вторжения РФ в Украину, Штайнмайер признал, что "совершил ошибку" в политике в отношении России. Он призвал к трибуналу для Путина и Лаврова. 13 апреля он хотел приехать в Киев вместе с лидерами стран Балтии и Польши, но затем сообщил, что Зеленский отказался с ним встречаться. Украинский президент заявил, что не получал обращения от Штайнмайера и добавил, что хотел бы поддерживать дружеские отношения.

Штайнмайер систематически защищал строительство российско-немецкого газопровода Северный поток-2, несмотря на аргументы Украины и стран восточного фланга ЕС/НАТО, что это – геополитическое оружие Кремля, завершение которого приведет к коллапсу безопасности в Европе. Он также предлагал такой способ выполнения минских соглашений по Донбассу, который было созвучен с их кремлевской трактовкой.

Манфред Вебер возглавляет в Европарламенте фракцию Европейской народной партии (ЕНП), которая состоит из депутатов от собственно Европейской народной партии, а также представителей ряда других партий и независимых депутатов христианско-демократического, консервативного и либерально-консервативного направлений. ЕНП – крупнейшая фракция Европарламента с 1999 года.

Сергей Бережной
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европарламент Манфред Вебер Германия Франк-Вальтер Штайнмайер олаф шольц
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