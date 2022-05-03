Глава топ-фракции Европарламента – Шольцу: Проглотите обиду и проявите солидарность

Председатель крупнейшей фракции в Европейском парламенте Манфред Вебер раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за то, что тот отказался от визита в Киев из-за того, что Украина не согласовала визит президента Франка-Вальтера Штайнмайера. Вебер озвучил свою точку зрения в эфире радиостанции "Бавария 2", сообщает Spiegel.

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Вебер сказал, что Украина сейчас "борется за свое существование", поэтому "даже если их решение уязвимо для критики, надо проглотить его и проявить солидарность".

Он также задался вопросом, чего именно Шольц ждет от Украины, чтобы передумать. "Что должны сделать украинцы? Может, извиниться, что не пригласили федерального президента?" — спросил Вебер.

Вчера сообщалось, что Шольц не планирует поездку в Киев, потому что визит в Украину Штайнмайера в апреле не состоялся.

Сегодня украинский посол в Берлине Андрей Мельник раскритиковал непрямой отказ канцлера от визита в Киев.

Манфред Вебер возглавляет в Европарламенте фракцию Европейской народной партии (ЕНП), которая состоит из депутатов от собственно Европейской народной партии, а также представителей ряда других партий и независимых депутатов христианско-демократического, консервативного и либерально-консервативного направлений. ЕНП – крупнейшая фракция Европарламента с 1999 года.

Сергей Бережной

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