Лидеры стран Балтии и Дуда выехали в Киев: фото у вагона Укрзалізниці

Президенты Литвы Гитанас Науседа, Латвии Эгилс Левитс, Эстонии Алар Карис и Польши Анджей Дуда выехали в Киев. Об этом сообщил в Twitter Насуеда.

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"Направляемся в Киев с решительным посланием о политической поддержке и военной помощи", – подписал Науседа фото с лидерами возле вагона Укрзалізниці.

В канцелярии Левитса добавили, что вчера лидеры предварительно собрались в польском Жешуве для обсуждения дальнейшей поддержки Украины.

Науседа же завершил твит фразой на украинском языке: "Разом до перемоги!"

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Марк Сировой

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