Лидеры стран Балтии и Дуда выехали в Киев: фото у вагона Укрзалізниці
13.04.2022, 08:07
Лидеры стран Балтии и Польши (фото - Gitanas Nauseda, Twitter)
Президенты Литвы Гитанас Науседа, Латвии Эгилс Левитс, Эстонии Алар Карис и Польши Анджей Дуда выехали в Киев. Об этом сообщил в Twitter Насуеда.
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"Направляемся в Киев с решительным посланием о политической поддержке и военной помощи", – подписал Науседа фото с лидерами возле вагона Укрзалізниці.
В канцелярии Левитса добавили, что вчера лидеры предварительно собрались в польском Жешуве для обсуждения дальнейшей поддержки Украины.
Науседа же завершил твит фразой на украинском языке: "Разом до перемоги!"
- После освобождения от российских оккупантов Киевской области украинскую столицу посетили глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Австрии Карл Нехаммер.
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