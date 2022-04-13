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Лидеры стран Балтии и Дуда выехали в Киев: фото у вагона Укрзалізниці

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2022, 08:07
Лидеры стран Балтии и Дуда выехали в Киев: фото у вагона Укрзалізниці - Фото
Лидеры стран Балтии и Польши (фото - Gitanas Nauseda, Twitter)

Президенты Литвы Гитанас Науседа, Латвии Эгилс Левитс, Эстонии Алар Карис и Польши Анджей Дуда выехали в Киев. Об этом сообщил в Twitter Насуеда.

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"Направляемся в Киев с решительным посланием о политической поддержке и военной помощи", – подписал Науседа фото с лидерами возле вагона Укрзалізниці.

В канцелярии Левитса добавили, что вчера лидеры предварительно собрались в польском Жешуве для обсуждения дальнейшей поддержки Украины.

Науседа же завершил твит фразой на украинском языке: "Разом до перемоги!"

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Марк Сировой
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киев анджей дуда Гитанас Науседа Эгилс Левитс Алар Карис
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