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Зеленский и Джонсон прогулялись по центру Киева – видео

Цей матеріал також доступний українською
09.04.2022, 21:09
Зеленский и Джонсон прогулялись по центру Киева – видео - Фото
Скриншот с видео

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прошлись по центру Киева – побывали на Крещатике, Майдане Незалежности, почтили память Героев Небесной сотни.

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Во время прогулки к президенту и главе правительства Великобритании подошла прохожая и подарила керамических петушков. Такой же петушок авторства Прокопа Бидасюка стоял на кухонном шкафчике, который уцелел в разрушенной российскими войсками многоэтажке в поселке Бородянка Киевской области. Фото этого шкафчика с петушком приобрело популярность в интернете и стало символом стойкости украинского народа.

Зеленский и Джонсон прогулялись по центру Киева – видео
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Борис Джонсон
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