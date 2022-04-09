Зеленский и Джонсон прогулялись по центру Киева – видео

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прошлись по центру Киева – побывали на Крещатике, Майдане Незалежности, почтили память Героев Небесной сотни.

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Во время прогулки к президенту и главе правительства Великобритании подошла прохожая и подарила керамических петушков. Такой же петушок авторства Прокопа Бидасюка стоял на кухонном шкафчике, который уцелел в разрушенной российскими войсками многоэтажке в поселке Бородянка Киевской области. Фото этого шкафчика с петушком приобрело популярность в интернете и стало символом стойкости украинского народа.

Вадим Ребрина

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