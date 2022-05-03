Мельник раскритиковал Шольца за отказ приехать в Украину из-за скандала со Штайнмайером

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник раскритиковал непрямой отказ канцлера Германии Олафа Шольца от визита в Киев. Об этом со ссылкой на слова дипломата Немецкому агентству печати пишет Spiegel.

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Вчера, 2 мая, канцлер заявил, что не приезжает в Киев, потому что в апреле в Украине отказались принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

"Разыгрывать оскорбленную колбасу – не очень по-государственному", – сказал Мельник.

По его мнению, сейчас это несвоевременно, так как стоит вопрос выживания демократического государства и "речь идет о самой жестокой войне на уничтожение со времен нападения нацистов на Украину, это не детский сад".

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Мельник подтвердил, что президент Владимир Зеленский по-прежнему будет рад принять Шольца в Киеве, но добавил: "Чего Украина ожидает гораздо больше, чем любых символических визитов, так это того, что правительство "светофора" быстро реализует предложение бундестага о доставке тяжелых вооружений и выполнит данные обещания".

Посол раскритиковал тот факт, что до сих пор не найдены боеприпасы для обещанных Украине самоходных зенитных установок "Гепард".

Шольц тем временем написал в Twitter, что "наша цель должна состоять в том, чтобы Украина могла защитить свой суверенитет, свободу и демократию", и "мы поддерживаем их в этом".

"Мы действуем предусмотрительно и адаптируемся к текущей ситуации. И мы действуем решительно", – добавил он.

16 апреля лидер немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц раскритиковал Шольца за то, что тот до сих пор не приехал в Киев.

Евгений Пилипенко

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