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Швейцария не разрешила Германии передать Украине боеприпасы для танка Gepard – Reuters

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27.04.2022, 21:05
Швейцария не разрешила Германии передать Украине боеприпасы для танка Gepard – Reuters - Фото
Фото: EPA

Швейцария наложила вето на реэкспорт швейцарских боеприпасов, используемых в зенитных танках Gepard, которые Германия отправляет в Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительство Швейцарии.

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Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) подтвердил сообщение телеканала SRF о том, что он заблокировал отправку Германией боеприпасов для танка Gepard в Украину.

SECO получила два запроса от Германии на передачу Украине боеприпасов, ранее полученных из Швейцарии. Один касался 35-мм боеприпасов для танка Gepard, другой – боеприпасов калибра 12,7 мм.

"На оба запроса Германии относительно того, могут ли полученные от Швейцарии боеприпасы быть переданы Украине, был дан отрицательный ответ со ссылкой на швейцарский нейтралитет..." – говорится в сообщении SECO.

SRF сообщил, что неясно, какие боеприпасы Германия после вето Швейцарии отправляет в Украину вместе с Gepard.

  • 24 апреля Швейцария запретила Германии передавать Украине боеприпасы, используемые в БМП Marder.
  • 26 апреля министр обороны Германии Кристина Ламбрехт официально подтвердила, что Германия передаст Украине зенитные самоходные установки Gepard.
  • Однако, как выяснили в Bild, в стране очень мало снарядов для скорострельных орудий Гепардов. На складах Krauss-Maffei Wegmann, фирмы-производителя зениток, имеется всего 23 000 патронов для двух основных орудий Гепардов. Учитывая, что вместе они производят около 1100 выстрелов в минуту, всего доступного в Германии боезапаса хватит лишь на 20 минут использования основного вооружения.
Вадим Ребрина
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Германия оружие Швейцария Gepard
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