У Германии почти нет снарядов для обещанных Украине "Гепардов" – Bild
Германия пообещала Украине передать до 50 зенитных самоходных установок "Гепард" на базе танка Leopard. Однако, как выяснили в Bild, в стране очень мало снарядов для ее скорострельных орудий.
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На складах Krauss-Maffei Wegmann, фирмы-производителя зениток, имеется всего 23 000 патронов для двух основных орудий "Гепардов".
Учитывая, что вместе они производят около 1100 выстрелов в минуту, всего доступного в Германии боезапаса хватит лишь на 20 минут использования основного вооружения.
Министерство обороны и Krauss-Maffei Wegmann со вторника ищут дополнительные боеприпасы для "Гепардов" по всему миру. Они могут находиться в Иордании, Румынии, Бразилии и Катаре, где эксплуатируются эти машины.
Кроме того, по информации BILD, техническая подготовка зенитных танков и обучение наводчиков займет не менее шести недель. Таким образом, их поставки в Украину следует ожидать не раньше июня.
- Немецкая оружейная компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) еще в феврале 2022 года объявила, что у нее есть около 50 "Гепардов" на складах, которые можно было бы передать Украине после небольшого ремонта.
- 26 апреля министр обороны Германии Кристине Ламбрехт официально подтвердила, что Германия передаст их Украине.
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