У Германии почти нет снарядов для обещанных Украине "Гепардов" – Bild

Германия пообещала Украине передать до 50 зенитных самоходных установок "Гепард" на базе танка Leopard. Однако, как выяснили в Bild, в стране очень мало снарядов для ее скорострельных орудий.

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На складах Krauss-Maffei Wegmann, фирмы-производителя зениток, имеется всего 23 000 патронов для двух основных орудий "Гепардов".

Учитывая, что вместе они производят около 1100 выстрелов в минуту, всего доступного в Германии боезапаса хватит лишь на 20 минут использования основного вооружения.

Министерство обороны и Krauss-Maffei Wegmann со вторника ищут дополнительные боеприпасы для "Гепардов" по всему миру. Они могут находиться в Иордании, Румынии, Бразилии и Катаре, где эксплуатируются эти машины.

Кроме того, по информации BILD, техническая подготовка зенитных танков и обучение наводчиков займет не менее шести недель. Таким образом, их поставки в Украину следует ожидать не раньше июня.

Зенитная самоходная установка FlakPz Gepard предназначена для прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных целей на наклонных дальностях от 100 м до 4 км и на высотах до 3 км, летящих со скоростью до 350-400 м/с, а также наземных (надводных) целей на дальности до 4500 м. Базируются на шасси, подобном шасси танка Leopard, но корпус имеет более тонкую броню. Оснащены двумя 35-мм пушками скорострельностью 550 выстрелов в минуту, пулеметом 7,62-мм MG-3 и двумя радарами. Боекомплект – 310 унитарных снарядов, в том числе 20 бронебойных подкалиберных.

Немецкая оружейная компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) еще в феврале 2022 года объявила, что у нее есть около 50 "Гепардов" на складах, которые можно было бы передать Украине после небольшого ремонта.

26 апреля министр обороны Германии Кристине Ламбрехт официально подтвердила, что Германия передаст их Украине.

Андрей Водяный

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