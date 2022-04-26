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У Германии почти нет снарядов для обещанных Украине "Гепардов" – Bild

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2022, 17:49
У Германии почти нет снарядов для обещанных Украине
Фото: Википедия

Германия пообещала Украине передать до 50 зенитных самоходных установок "Гепард" на базе танка Leopard. Однако, как выяснили в Bild, в стране очень мало снарядов для ее скорострельных орудий.

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На складах Krauss-Maffei Wegmann, фирмы-производителя зениток, имеется всего 23 000 патронов для двух основных орудий "Гепардов".

Учитывая, что вместе они производят около 1100 выстрелов в минуту, всего доступного в Германии боезапаса хватит лишь на 20 минут использования основного вооружения.

Министерство обороны и Krauss-Maffei Wegmann со вторника ищут дополнительные боеприпасы для "Гепардов" по всему миру. Они могут находиться в Иордании, Румынии, Бразилии и Катаре, где эксплуатируются эти машины.

Кроме того, по информации BILD, техническая подготовка зенитных танков и обучение наводчиков займет не менее шести недель. Таким образом, их поставки в Украину следует ожидать не раньше июня.

Зенитная самоходная установка FlakPz Gepard предназначена для прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных целей на наклонных дальностях от 100 м до 4 км и на высотах до 3 км, летящих со скоростью до 350-400 м/с, а также наземных (надводных) целей на дальности до 4500 м. Базируются на шасси, подобном шасси танка Leopard, но корпус имеет более тонкую броню. Оснащены двумя 35-мм пушками скорострельностью 550 выстрелов в минуту, пулеметом 7,62-мм MG-3 и двумя радарами. Боекомплект – 310 унитарных снарядов, в том числе 20 бронебойных подкалиберных.
  • Немецкая оружейная компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) еще в феврале 2022 года объявила, что у нее есть около 50 "Гепардов" на складах, которые можно было бы передать Украине после небольшого ремонта.
  • 26 апреля министр обороны Германии Кристине Ламбрехт официально подтвердила, что Германия передаст их Украине.
Андрей Водяный
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Германия боеприпасы оружие
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